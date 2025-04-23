支持盧秀燕選黨主席？北市議長：朱立倫也很辛苦 都樂見
國民黨主席之爭引發各界關注，除現任主席朱立倫、已表態的彰化縣前縣長卓伯源，台中市長盧秀燕動向也備受關注。今天傳出藍營9成議長都支持盧秀燕，北市議長戴錫欽今受訪表示，朱立倫主席也很辛苦，不管是朱主席或盧市長，有為者願為黨發展奉獻，他都樂見其成。
對於全正副議長聯誼會長、新北市議長蔣根煌今證實，九成藍營議長支持盧秀燕選黨主席。
對此，北市議長戴錫欽說，任何優秀的黨員同志，願意參與黨主席選舉，他都樂觀其成。戴也坦言，朱主席也很辛苦，任何人當黨主席都希望把國民黨帶往更好方向，更多民意支持。
戴說，現在局勢比較艱難一點，不管是朱立倫主席或盧秀燕市長，有為者願意為黨的發展奉獻心力，不管是在哪一個角色上，他都樂見其成。
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