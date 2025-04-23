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政院：總預算解凍數量多、條件高 相當難處理

中央社／ 台北23日電

對於外界質疑行政部門拖延送交解凍案，行政院今天說，立法院2月19日才將今年度的中央政府總預算案審查報告送至政院，但未提供刪除數以及凍結數，部會只能在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，加以解凍案多、解凍條件高，準備起來相當困難。

各界關心行政院各部會何時會針對總預算提出解凍案，行政院長卓榮泰昨天表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍。不過，國民黨立院黨團今天在記者會指出，根據遭披露的文化部內部信件，文化部要求再次確認解凍報告用字不會有被解讀成「早早就寫好」之意，顯見解凍議題變成政治操作。

對於文化部內部信件部分，行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，文化部人員是依例提醒各部門在送出解凍案前，務必依照主計總處所提供的計算標準更新相關數據及內容，卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，這相當不妥也不公平。

對於外界質疑行政部門拖延送交解凍案，李慧芝也說，總預算案的凍結數必須基於刪除數來計算，但立法院2月19日送到行政院的審查報告卻未提供刪除數以及凍結數，且違憲要求政院自行刪除調整636億元，嚴重破壞憲政秩序，也導致總預算案刪除數無法確定。

李慧芝說，立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定，而行政院長卓榮泰為使行政機關能夠正常運作，才請行政院主計長陳淑姿在立法院不完整的審查報告中，先統計出立法院凍結的項目共有1584項、計1381億元，並於昨天請行政機關各部門就主計總處所設定的標準，儘速將解凍報告送交立法院。

李慧芝指出，各部會在過去一個月也持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，其實相當困難。

立法院 行政院

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