【重磅快評】只顧追殺網友貼文 不辦林佳龍公然造謠

一個女網友昨晚在PTT貼文詢問，「脆有人爆料，監察院長陳菊剛剛過世了？真的假的？」警方竟火速以「散布謠言」，違反社會秩序維護法送辦；國民黨立委馬文君今天表示，藍白沒有刪除領務局印製護照預算，外交部長林佳龍卻公然造謠擾亂民心，檢調卻視若無睹。如果看到賴政府對言論自由開雙標，民主烈士鄭南榕應該會無地自容。

只要是不同意見，民進黨幾乎是無差別掃射，「寒蟬效應」已取代「言論自由」，說一句真心話都要瞻前顧後。前總統陳水扁日前因為一句「XX同路人」，慘遭青鳥、側翼圍剿，他今天忍不住貼文，「過去，阿扁被老K迫害；現在，阿扁被綠營出征」，他不禁感嘆：「不知今夕是何夕」，並附上一張他在獄中看書，面露無奈圖片。

受害者不只政治人物，檢警調「揣摩上意」，連一般民眾、網友都可能中槍。高雄陳姓女網友昨晚在網路貼文詢問「陳菊走了？」高雄警方火速認定散布不實訊息，4小時內通知到案，並依違反社維法移送裁處，嚇得女網友今天趕緊貼上致歉文，「花媽對不起，驚擾了」。不少網友質疑，現在連「問一句」就違法嗎？警方打詐有這麼積極嗎？

內政部是社維法主管機關，媒體上午問內政部長劉世芳，但劉世芳推說，「不方便回應」，並跳針式連說3次，「請教高雄市警方」。高市警方表示，該篇貼文未經查證即輕率散布，且第一時間高醫也出面澄清「不是事實」，因此認為陳女顯有涉嫌散布不實訊息之嫌；該則貼文當時已在網路、實體領域迅速蔓延，對於社會公共之安寧秩序顯有造成損害，已構成違反社維法第63條規定，警方本於職權迅速查明案情。

相較之下，林佳龍日前在立法院答詢時表示，藍白刪凍外交部領務局預算，導致今年護照換發短缺20萬本，10月可能就換不到護照。外長此話一出，國人搶辦護照之餘，可能都忍不住多罵幾句在野黨，但國民黨立委馬文君今說，藍白是統刪領務局10%的一般事務費，讓行政部門仍保有自由調度預算的權限，根本沒有刪除外交部領務局印製護照的預算，痛批林佳龍公然造謠。

馬文君也說，根據領務局去年9月印製晶片護照的決標資料，今年預計採購180萬本護照，成本僅7億3350萬元，就算扣掉被統刪10%的一般事務費，還有多餘預算可因應，哪來預算不夠的問題？

還有網友查詢外交部的護照「安全庫存」，統計出外交部總共印製1754萬多本護照，國人從2018年到去年，大約使用1160萬本護照，以今年估計使用209萬本來計算，至少會剩下385萬本；至於外交部所謂「防偽薄膜」，並非每年都要採購，最近一次採購是113年，履約期是「113年1月24日到115年12月28日」，早已超前部署，外交部用薄膜預算不足當藉口，顯然是扯過頭。

民進黨現在不只是大砲打小鳥，連烏鴉都要趕盡殺絕，想方設法迫使不同意見保持沉默；但對於大官公然說謊、共諜藏在府院黨，即使造成人心惶惶，檢調也視而不見。賴政府主政下，社維法似乎只想維護民進黨的秩序，面對黨同伐異，難怪在野黨立委嘲諷，「現在中共同路人已經比路人還要多」。