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延長節能家電退稅擇期再審 立院待政院提版本

中央社／ 台北23日電

節能家電減徵貨物稅實施時間將屆，財政部預告修法，最長可至民國118年底。立法院財政委員會今天審查攸關延長節能家電稅負優惠的貨物稅條例部分條文修正草案，召委賴士葆指出，目前政院版草案尚未出爐，基於對行政部門的尊重，擇期再審。

為節能減碳、促進綠色消費，針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元的適用期間，實施期間至今年6月14日。

財政部日前預告修正貨物稅條例草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，擬延長實施至民國116年12月31日止，同時，行政院得視實際推展情況延長1次，並以2年為限，意即最長可實施到118年底。

立法院財政委員會今天審查攸關調降燃油汽機車貨物稅、延長購買節能電器、電動車輛、汽機車汰舊換新等稅賦優惠的貨物稅條例部分條文修正草案等案。

財政委員會輪值召委、國民黨立委賴士葆表示，今天議案分成兩部分，一部分是延長節能家電減徵貨物稅措施，另一部分是攸關汽車貨物稅。

賴士葆指出，有關節能家電減徵貨物稅措施，朝野立委都有共識要延長，但有人認為要延長2年，有人認為延長5年，有人提案永遠減徵，這部分因為財政部明天才要將修法版本報到行政院，等於現在政院版草案還沒出來，基於對行政部門的尊重，今天就不處理，擇期再審。

賴士葆表示，針對汽車貨物稅部分，必須要跟關稅一起來看，茲事體大、要謹慎處理。現在正逢台美關稅談判，希望給行政部門多一點談判籌碼，等到政府談判代表跟美國談完後再來訂，否則會讓談判代表綁手綁腳，沒有籌碼跟美國談，所以今天也暫不處理。

減徵 美國 賴士葆

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