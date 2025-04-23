文化部爆壓解凍預算報告 王鴻薇：李遠最會演戲

網傳來自文化部內部的信件截圖，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」。國民黨立委王鴻薇批文化部長李遠「最會演戲」，不解凍預算又喊沒錢。

王鴻薇說，昨天爆出文化部的內部郵件，信件中提及「解凍報告內容請再瀏覽一次，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新數據」。她表示，等於認證民進黨卡預算、卡解凍案的事實。更重要的是，前幾天國民黨立委葛如鈞質詢時，李遠才回答：「今年凍結多到算不出來。」

王鴻薇批，李遠說的全是謊言，都是自己在壓案，自己在喊沒錢，李遠身為文化部長，真的是戲演好，都不會臉紅。現在回頭來看李遠過去預算發言，真的只有「噁心」說什麼「文化部預算遭凍34億成重災戶」、「感受藝文界焦慮」還假惺惺說，「我難過的不是說我錢變少，我難過的是在野黨刪的過程完全沒有道理。」、「關於解凍案其實很猶豫，我們很怕再被羞辱一次。」連台詞都寫得這麼灑狗血，現在看來真正讓部會沒錢、讓藝文界受難的，是這位卡住解凍案，擅長表演受虐兒戰術的文化部長，簡直是藝文界毒瘤、官僚，李遠要不要為卡預算出來向國人道歉？

王鴻薇指出，民進黨發動惡罷，黨公職全面出動，即使已經有了史上最高的預算，還要說在野擋預算，利用造謠抹黑製造全民恐慌，沒想到這樣的手段，終於引來基層不滿，前幾日就有基層公務員傳出匿名對話截圖，埋怨解凍報告早就寫好，上面壓著不准送立院。當消息在網路上延燒，行政院長卓榮泰迫於壓力知道紙包不住火，才出來宣布要解凍，但是這段時間，對人民的影響，製造的對立與社會成本，都是民進黨政府以及李遠這種惡吏，自己要面對的政治責任，一定要給國人一個清楚的交代。