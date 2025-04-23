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支持盧秀燕選黨主席？ 蔣萬安反應曝光
國民黨主席朱立倫號召藍營426上凱道「戰獨裁」，台中市長盧秀燕今天到苗栗參加中部企業座談會，首度鬆口「我願意挺身而出」；不過是否競選黨主席？盧未回應。北市長蔣萬安被問及支不支持盧市長選黨主席？蔣萬安先笑兩聲，僅表示426他也會出席。
蔣萬安今天赴民進黨議會黨團說明重大法議案，會後媒體問蔣，支持不持盧秀燕選黨主席？苗栗縣長鍾東錦也跳出來強調，包括他鍾東錦，還有9成的藍營正副議長，都支持盧市長競選黨主席。
蔣萬安今天也被問及支不支持盧選黨主席？蔣萬安僅表示，4月26日就是國民黨、在野黨號召所有民眾希望能站出來，將民主還給台灣、還給民眾。
另外，媒體也追問蔣，提倒閣說，是否有跟台北市五位藍營立委討論過？蔣萬安說，倒閣就是一個選項，他一直在說，大家來討論是好事。
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