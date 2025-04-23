支持盧秀燕選黨主席？ 蔣萬安反應曝光

大罷免全台延燒，藍綠陷入「以罷制罷」僵局，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣震撼彈，政壇餘震不斷。藍營人士形容，罷免已成一盤難解棋局，就像《天龍八部》虛竹巧破珍瓏棋局的情節，破解之道是「向死而生」，置之死地而後生，但虛竹是無心、蔣萬安卻是有意，目的是為了化解僵局，結局卻充滿變數。

2025-04-23 14:03