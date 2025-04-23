挺盧秀燕選黨主席 苗栗縣長鍾東錦：藍營縣市長及正副議長多數力挺
苗栗縣長鍾東錦針對國民黨主席改選議題，上午強調從藍營縣市首長的群組看來，絕大多數都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席，在目前國民黨「危急時刻」，他認為需要一位冷靜又有能力的人來領導國民黨 ，盧市長是非常棒的領袖人物，他會全力支持。
鍾東錦表示，他昨天與新北市長侯友宜、議長蔣根煌談一些事情，蔣議長告訴他目前藍營各縣市正、副議 長有九成都全力支持推盧秀燕選黨主席，他自己在藍營縣市長的群組裡也發現絕大多數首長都支持盧市長「挺身而出」 選主席。
他說，目前藍營縣市首長有男有女，但盧市長兼有柔軟和細膩的想法，是非常棒的領袖，但盧市長是否願意參選，要由她自己決定，如果盧願意出來選，他絕對全力支持。
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