不滿綠營出征阿扁 王世堅聲援：很多民眾認同只是沒說

前總統陳水扁日前在公開演講中提出諍言，其社群媒體慘遭綠營支持者大量批評、出征。民進黨立委王世堅今天表示，人在江湖，遲早要還的，以陳水扁前總統的高度、氣度而言，他絕對不是要為個人爭取什麼，是在提醒社會，他非常尊重陳水扁、謝長廷及呂秀蓮的看法，社會上其實很多民眾都認同他們看法，只是大家沒有說出來而已。

陳水扁日前在演講中表示，不能說意見和不一樣，就是「XX同路人」。他也說，每個總統有他的做法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年朝小野大執政經驗，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

王世堅指出，以陳水扁的高度、氣度而言，他絕對不是要為個人爭取什麼，以他過去擔任過首都市長、兩任的總統，他看到的是更深遠的，是在提醒整個社會，且陳水扁的為人大家很清楚，在公事、國事方面都很少錯誤判斷，他會很正面看待扁的看法。

王世堅說，當然有人有不同看法，但希望批評者適可而止，對於民主前輩的尊重是最起碼的事情，不要用奇奇怪怪想法，去揣測他們講這些話的出發點，這樣不好。

王世堅指出，他非常尊重陳水扁、謝長廷及呂秀蓮，這三位對民主運動有這麼深遠、重大影響的領導人，如果不願意聽他們意見，那不要聽就算了，不要用那種惡言惡語、不堪入目的字眼批評。