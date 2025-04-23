聖騎士出任務 賴總統指派陳建仁出席教宗葬禮

教宗方濟各逝世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，外交部表示，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。

外交部指出，再度表達對教宗辭世的哀悼，並將全力安排陳建仁以特使身分前往教廷。

外交部表示，台梵邦誼源遠流長，雙方互動密切，經過雙方討論，由於陳建仁曾六度晉見教宗方濟各，並獲教宗親自頒授教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚，我方決定由陳建仁代表我國出席教宗喪禮。

外交部指出，教宗方濟各在位期間，曾慰問台灣花蓮地震傷者，並為受難者祈禱，關心台灣天主教會並任命多位我國籍主教，並多次接見赴教廷參加重要典禮活動之總統特使，更與我國跨宗教團體親切交流互動；我國未來將持續深化台梵關係，加強宗教交流，推動普世宗教自由價值。