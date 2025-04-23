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朱立倫：倒閣無法傷賴清德 絕大部分黨籍立委不贊成

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會強調，倒閣要有策略、有方法，不是單純倒閣，是要「倒賴」。朱立倫今天強調，目前他徵詢過，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷、而無法傷賴清德。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會強調，倒閣要有策略、有方法，不是單純倒閣，是要「倒賴」。朱立倫今天強調，目前他徵詢過，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷、而無法傷賴清德。記者鄭媁／攝影

台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康拋出倒閣國民黨主席朱立倫強調要有策略、有方法，不是單純倒閣，是要「倒賴」。朱立倫今天強調，目前他徵詢過，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷、而無法傷賴清德。

朱立倫今在中常會指出，他要再次強調，倒閣一直都是選項，「我們從來沒有排除，」從年初到現在都有討論；但不要忘了，今天人民要倒的是獨裁者賴清德，不是去倒他的稻草人卓榮泰。他們還希望在這個過程中去製造藍白對立，或者去分裂國民黨。

朱立倫說，在野的力量一定團結在一起，昨天他與民眾黨主席黃國昌見面，就經濟、民主司法層面，未來一定團結一致，為了台灣百姓來努力。

同時，朱立倫說，他有隨時徵詢立法委員們的意見，到現在為止，絕大部分都不贊成用倒閣的方式去自傷，而且沒有辦法傷賴清德，這是目前立委共同的意見。

他重申，民主的手段，所有都會被列為選項，國民黨要有策略、有方法，但最重要的是團結所有的力量，「這時候還在為個人私利、為個人小恩小怨在計較的，我相信他絕對不是中山先生的信徒，絕對不是國民黨的支持者。」

朱立倫說，國民黨一定要團結所有的力量，大家共同努力，為台灣的民主打拚，為中華民國來努力。更重要的，絕對不能讓獨裁者消滅台灣民主，要把台灣的民主救回來。

倒閣 國民黨 朱立倫

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