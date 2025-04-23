藍轟文化部簡訊坐實卓揆擋解凍案 政院喊肉搜發文者不妥

傳出文化部主計人員發信提醒，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好」，在野質疑，此消息坐實行政院長卓榮泰帶頭阻擋解凍案。行政院稱，立法院未提供總預算案刪除凍結數，使各部會準備解凍報告面臨困難；並稱文化部人員循例提醒各部門更新數據及內容，卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，不妥也不公平。

PTT昨晚流傳一張截圖，指文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時，「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。」文化部政務次長王時思赴立院時證實確有文件，但這是「內部工作的提醒」。

國民黨團隨即開記者會批評，行政院長帶頭政治操作，把公務預算變成政治肉票，藍營立委王育敏直言，文化部流出的簡訊證明行政院長公然說謊，帶頭阻擋預算解凍案。

行政院發言人李慧芝對此指出，總預算案的凍結數必須基於刪除數來計算，但立法院在今年1月21日三讀通過總預算案，在29天後、2月19日送到行政院的審查報告當中卻沒有提供刪除數及凍結數，又違憲要求政院自行刪除調整636億元，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定。

李慧芝表示，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定，而卓揆使行政機關能夠正常運作，請主計長陳淑姿在立法院不完整審查報告中，統計出立法院凍結的項目共1584項、共1381億元，並於昨日請行政機關各部門就主計總處所設定的標準，儘速將解凍報告送交立法院。

李慧芝指出，各部會在過去一個月也持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，因此其實相當困難。

她說，對於文化部有同仁，依例提醒各部門同仁在送出解凍案前，務必依照主計總處所提供的計算標準更新相關數據及內容卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，相當不妥也不公平。