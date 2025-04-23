護兒童安全 立委籲修安全座椅檢測標準接軌國際

民進黨立委林月琴、蘇巧慧與民間團體今天表示，目前國際已採更嚴謹的ECE R129汽車安全座椅標準，但台灣至今仍沿用已淘汰的ECE R44標準，呼籲政府盡速修訂檢測標準、強化檢驗量能並加強社會宣導，守護兒童安全。

針對今天記者會訴求之一，希望安全座椅標準從R44升級為R129，受邀出席記者會的經濟部標準檢驗局檢驗行政組簡任技正陳榮富會前受訪表示，樂觀其成，國際標準已改為R129，標檢局著手修訂標準，希望今年底前完成相關規範，也會跟業者討論緩衝期等議題。

林月琴、蘇巧慧今天與台灣玩具暨孕嬰童用品工業同業公會副理事長郭時杰、靖娟基金會執行長許雅荏在立法院召開「兒童乘車死傷年增！未來無椅可用？籲政府接軌國際，安全座椅標準修訂」記者會，提出相關說明。

林月琴表示，歐洲最新的R129安全座椅標準，相較舊有的R44標準，在安全性上有顯著提升，呼籲政府相關單位加速推動國內安全座椅檢測標準的修訂，明確淘汰R44標準、全面接軌R129。

林月琴指出，政府也應提升國內安全座椅的檢驗量能，確保有足夠資源進行在地實地測試，並強化安全座椅正確使用的宣導，讓家長了解新舊標準的差異，以及如何為孩子選擇和安裝最適合的安全座椅。此外，也要參考國際經驗，研議能否在過渡期間提供相關配套措施，鼓勵民眾汰換舊式安全座椅。

蘇巧慧強調，她們會督促標檢局，當有更好的安全檢測標準出爐時，應該讓國內產品盡速接軌國際、跟上安全標準，而不合格的產品應該要被禁止、退出市場，保護民眾安全。