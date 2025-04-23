解凍案遭質疑拖延 行政院一次說清楚

有關外界質疑行政部門拖延送交解凍案云云一事，行政院發言人李慧芝23日表示，總預算案的凍結數必需基於刪除數來計算，但立法院在2025年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，在29天後（2月19日）送到行政院的審查報告當中卻沒有提供刪除數以及凍結數，又違憲要求政院自行刪除調整636億元，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定。

李慧芝表示，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定，而行政院卓榮泰院長為使行政機關能夠正常運作，請陳淑姿主計長在立法院不完整的審查報告中，統計出立法院凍結的項目共有1,584項、計1,381億元，並於22日請行政機關各部門就主計總處所設定的標準，儘速將解凍報告送交立法院。

李慧芝指出，各部會在過去一個月也持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，因此其實相當困難，對於文化部有同仁，依例提醒各部門同仁在送出解凍案前，務必依照主計總處所提供的計算標準更新相關數據及內容卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，相當不妥也不公平。