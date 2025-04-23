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歡迎立委團訪美貼谷立言與江啟臣合照 AIT臉書遭灌爆

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今（23日）在臉書貼出與立法院副院長江啟臣的合照，稱歡迎江啟臣帶領跨黨派代表團訪問美國，持續推動美台合作；貼文一出很快引發立場相左的網友留言灌爆。取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今（23日）在臉書貼出與立法院副院長江啟臣的合照，稱歡迎江啟臣帶領跨黨派代表團訪問美國，持續推動美台合作；貼文一出很快引發立場相左的網友留言灌爆。取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今在臉書貼出與立法院副院長江啟臣的合照，稱歡迎江啟臣帶領跨黨派代表團訪問美國，持續推動美台合作；貼文一出很快引發立場相左的網友留言灌爆。

AIT發文稱，「AIT處長谷立言很高興本周一與立法院副院長江啟臣會面，討論美台共享的安全與經濟利益。美國致力與台灣各界政治領袖互動。我們期待下周歡迎由江副院長所帶領的跨黨派立法院代表團訪問美國，持續推動美台合作，讓雙邊更加安全、安穩與繁榮。」

有網友留言指「國民黨沒有想要台美合作」，也有網友批評「美國在台協會可以改為中共國在台協會CIT了」，部分網友在底下質疑國民黨親中反美，美國還要跟國民黨合作？

截至發稿為止，底下發言風向一面倒，多指國民黨親中仇美、刪除國防預算，以及疑美，有網友留言稱「處長跟這共匪仔合照，有失身分啊」、「他們是共產黨，別被騙了」，也有人提到支持罷免。

國民黨 美國在台協會

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