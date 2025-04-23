綠擋修國家機密保護法 賴士葆：早知共諜案才另有考量？

國安會秘書長吳釗燮今缺席外委會有關共諜案之專題報告，國民黨立委賴士葆批評，吳是相關人員怎能不出席？想起去年立院提案加重洩密的罪刑，卻遭民進黨杯葛，恐怕當時「另有通盤考量」，再對比近日罷藍委團體於府前反共活動，這其中怎無隱情？賴清德總統卻只想冷處理黨內共諜，還不清黨嗎？

吳釗燮日前缺席司委會專題報告，引發爭議，國安會今再缺席外委會專題報告，引發質疑。有民進黨立委回擊，國安會非政策執行機關，不赴立院備詢符合憲政。

賴士葆批評，吳釗燮現在躲遠遠的，竟還拿什麼不合體制當理由，吳過去的確是除總預算外不來備詢，但現在問題在於因共諜案，吳底下的人出大包，就已經是「相關人員」了，怎麼可以不來？

賴士葆質疑，民眾黨去年才提修「國家機密保護法」，但推測民進黨可能早知共諜案而「另有通盤考量」做杯葛；近日才有公民團體在府前辦反共活動，對比民進黨卻在立院杯葛加重刑責，其中怎會沒有隱情？

賴士葆表示，現在府院黨皆被爆出有共諜，但賴清德總統至今仍低調冷處理，想淡化一切，甚至吳釗燮不到立院備詢，龜縮迴避不敢面對民意，共諜賊窩已在民進黨，還不清黨嗎？