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藍黨團轟政院為政治操作 擋各部會送預算解凍案

中央社／ 台北23日電

文化部稍早流出內部信件，內容是請相關人員再次確認解凍報告用字，勿被解讀成「早就寫好」。國民黨立委王育敏今天說，行政院一方面下鄉說預算不夠，私底下又在擋解凍案的送出，就是在做政治操作，國民黨團予以嚴厲譴責。

對於這封內部信件，文化部次長王時思上午說明，立法院院會跟委員會凍結的數字不相同，又需要加總確認，「這跟過去的慣例都不同」，是內部工作提醒。

各界關心行政院各部會何時提出預算解凍案，行政院長卓榮泰昨天表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍。

國民黨團今天召開記者會，王育敏表示，文化部遭披露的訊息，提醒解凍報告在送出之前，需好好檢視，不要讓外界認為報告早已寫好；這訊息充分告訴大家，各部會希望預算案越早解凍越好，報告當然及早做準備，這是合理且正常的。

王育敏指出，各部會大概會在3月底提出解凍報告，現在已4月底，卓榮泰昨天才鬆口說願意送出解凍案，但文化部的訊息就是告訴大家，很多部會私底下都寫好報告案；因此，擋解凍報告案的正是卓榮泰，這是何其荒謬的事。

王育敏認為，民進黨不想早點解凍預算，就是想用來當成政治攻擊的武器，一方面下鄉說預算不夠，私底下又在擋解凍案的送出，這就是在做政治操作；國民黨團除予以嚴厲譴責，也譴責卓榮泰擋各部會解凍報告，現在要送解凍案，各單位還在互相提醒，不要被發現解凍案早已寫好，真的非常荒謬。

與會的國民黨立委陳菁徽指出，公務員為了配合卓榮泰荒謬的一場戲、非常可憐，只好發出訊息給其他同事，要大家再瀏覽一次解凍報告、更新數據，不要被發現報告早已寫好。

陳菁徽表示，相信所有認真負責的公務員，都知道3月要將解凍報告準備好，她也相信大家早已準備好報告，但卻一再被誣賴報告太多寫不完，現還被惡整，明明寫好的報告，因為卓榮泰的關係，還要再修改，呼籲所有公務員，若知道更多實情，都可以勇敢站出來，國民黨團會保護大家。

卓榮泰 國民黨 文化部

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