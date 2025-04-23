被問不知UN台人涉詐報告在忙啥？ 鄭銘謙：我在忙立法院詢答

詐騙猖狂，國民黨立委王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會詢問法務部長鄭銘謙，是否知道聯合國今年4月公布一份關於涉台詐騙的報告？鄭銘謙答詢時說，他不清楚。王鴻薇追問再忙什麼？鄭銘謙則回說，「我在忙立法院詢答」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇質詢時指出，聯合國今年4月公布一份報告，內容針對東南亞詐騙中心、地下金融，以及非法網路市場的全球影響，她詢問鄭銘謙是否知道這份報告？鄭銘謙說，他不清楚。王鴻薇也詢問在場的法務部人員，是否有人知道這份報告，無人應答。

王鴻薇接著說，儘管這份報告重點在東南亞豬仔、人肉販子、詐騙及洗錢的全球影響，報告提及4件涉及台灣的案件，其中一件還被新加坡查出是史上最大洗錢案，查扣了30億元新幣，大約700多億台幣，主謀及兩位共犯來自台灣，而台灣政府說要查詐騙、走私、查把人賣到柬埔寨、緬甸、泰國等國家，結果聯合國的報告，法務部長不知道，是在忙著查連署案吧！鄭銘謙說，「我反對」。

王鴻薇追問，法務部長連這個報告都不知道，請問一下是在忙什麼？鄭銘謙回應，「我在忙立法院詢答」。王聽聞後拉高分貝說，「再說一遍阿！好會講。」鄭銘謙說，「我們會回去好好地把它收集起來，好好地處理。」鄭並指出，打詐是法務部非常重要的政策，他們成果、績效都有呈現出來。

王鴻薇質疑，呈現什麼？一問三不知。此時，鄭銘謙說，「北檢忙著政治的那些...」，王鴻薇立即接話說，「你也承認」。

鄭銘謙趕緊澄清說，台北地檢署最近也辦了一個案件，查獲詐團幾千人的詐團，金額將近200億元，最近剛起訴了，所以像檢察官辦出重大案件，委員應該要給予肯定才對。

另外，王鴻薇也質疑北檢洩密給特定媒體，指北檢破獲重大詐團，他們予以肯定，但這些人的努力，被你們這些人打折扣，「很多人說要跟你們講風骨，我說連骨頭都沒有，還講什麼風骨。」鄭銘謙撇頭，「這個我不接受啦！」