凍預算10月沒護照可換？馬文君批林佳龍造謠
外交部長林佳龍接受質詢，提到藍白刪凍外交部領務局預算，恐導致今年護照換發短缺20萬本，10月可能就換不到護照了，立委馬文君表示，根本沒有刪除領務局「印製護照」預算，痛批林佳龍造謠。
馬文君說，藍白並沒有刪除外交部領務局「印製護照」的預算，是統刪領務局10%的一般事務費，用統刪的方式，讓行政部門仍保有自由調度、調配預算的權限。
外交部領務局今年度的預算為11億5357萬9000元，印製護照預算則編列9億9000萬元。馬文君說，根據領務局去年9月印製「晶片護照」的決標資料，今年預計採購180萬本護照，成本僅7億3350萬元，就算扣掉被統刪10%的一般事務費，還有多餘預算與經費可因應護照加印的費用，哪來預算不夠，哪來受影響。
馬文君指出，根據往例，領務局自2017年後，每年都會有一到兩次的晶片護照招標，會根據護照存量做評估，林佳龍也說過，因應突發狀況，護照會採取「隨時加印」彈性作法。既然外交部說到10月護照就不夠用，但今年已經到5月卻還沒招標，既然缺護照，就應該趕緊招標、趕快印。
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