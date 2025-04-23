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立委追問共諜查核 國防部：以涉密等級區分

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「共諜案會以涉密等級，而非軍階進行身分查核！」國防部長顧立雄23日於立法院備詢時如此回應。「民眾可以到國安局網站匿名檢舉疑似共諜行為者！」國安局副局長黃明昭被綠委郭昱晴問到如何防範助理涉及共諜時說，國安局調查後會請檢警協助偵辦；外交部官員則表示，特殊聘用人員尚無法可管，行政院正在研議修法。

軍隊查核不分階級

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄、外交部次長陳明祺等人報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔詢問顧立雄，我國目前的共諜查核機制是否有所不足？

顧立雄回應說，國防部2月公布核准揭密的查核辦法，過去以階級作為查核深度與廣度的依據，但如今改成以涉密程度進行查核，不論軍職或文職，若以絕對機密來說，查核時間會拉到過往7年之久，也在金管會同意下，未來調查時可調取相關金融資料，觀察財務狀況，還有出入境是否有異常進行查核。

國安局可匿名舉報

民進黨立委郭昱晴則問說，立法院的助理也有涉及共諜，盛姓助理也曾在她辦公室短暫任職20幾天，但立委或立法院對於共諜查核實在沒有足夠能量，國安局能否協助？國安局副局長黃明昭回應說，查核機制要「公務人員」才能用，立委助理沒有法源依據，建議修法前可以採取教育訓練、使助理了解違法的後果。

「能否建立匿名檢舉管道？」郭昱晴如此問黃明昭，黃回應說國安局網站就有檢舉機制，只要經過調查有共諜意圖，國安局也會請司法檢察機關介入，軍隊反情報偵查也多透過檢舉。國民黨立委洪孟楷則說，過去包括《國安法》都有制定相關規則，危害國家安全要抓都可以抓，重點是有沒有落實規定，盼國安局積極調查。

完善查核要修法

洪孟楷另質疑，何仁傑是否有進行過特殊查核？外交部政務次長陳明祺表示，在外交部的時候只有進行一般查核，但在國安會有進行特殊查核。但外交部人事處長呂世壹也說，特殊查核只有公務人員身分，何當初與時任外交部長吳釗燮時期是特殊聘用，行政院目前已經在研究如何更完備特殊查核機制，相關調整涉及修法。

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國安局 外交部

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