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劉書彬質詢惹議 民眾黨：立委應以中華民國利益優先

中央社／ 台北23日電

民眾黨立委劉書彬質詢時引用中國反分裂國家法惹議，民眾黨今天指出，民眾黨堅定捍衛中華民國主權，期許立委在發言與監督政府施政時，應該以中華民國利益為優先考量，避免守護台灣的立場遭曲解。

劉書彬昨天在立法院會質詢指出，中共的反分裂法提到，若台獨勢力以任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，得採取非和平方式捍衛國家主權和領土完整。陸委會主委邱垂正回應，不該用中國的反分裂國家法來框限兩岸的互動。

民眾黨發言人張彤今天透過聲明表示，民眾黨堅定捍衛中華民國主權，誓言守護台灣民主法治，面對中共的文攻武嚇，一貫主張不畏戰不求戰，以「台灣自主、兩岸和平」提升國防自主，共同抵禦外部威脅，爭取在國際間的生存空間。

張彤指出，民眾黨守護國家安全並具體付諸行動，立法院黨團在去年11月提出「國家機密保護法」修法來嚇阻共諜，遺憾的是民進黨卻集體封殺阻擋修法，說一套做一套，整天用意識形態綁架人民，結果只為掩飾包庇自家人。

張彤強調，立委質詢是民主機制的重要一環，但期許在發言與監督政府施政時，應該以「中華民國利益」為優先考量，謹慎再謹慎，避免讓民眾黨堅定守護台灣的立場遭到曲解與質疑。

主權 民眾黨

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