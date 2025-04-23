吳思瑤：藍白想倒閣要先整合 民進黨不會隨之起舞

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，引起各界討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白針對倒閣議題要先整合意見，民進黨立場是以不變應萬變，也不會隨之起舞，且天底下也沒有執政黨會倒自己的閣。

蔣萬安日前拋出倒閣說，台灣民眾黨主席黃國昌昨天表示，倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決專制獨裁的力量。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對倒閣、大罷免，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天在臉書撰文，提及藍白4月26日大遊行後提倒閣是白癡行為，並稱最快5月5日投不信任案等議題，作相關回應。

關於倒閣部分，吳思瑤說，藍白要先解決彼此間的歧異、意見也要整合，至於民進黨立場就是以不變應萬變、不會隨之起舞，也不樂見在野一再把倒閣這種神聖的憲法行為，拿來作為政爭工具進行政治操作。

吳思瑤表示，以目前局勢看，大罷免進入二階連署階段，若要提倒閣，除了要先過人民這一關，要問人民是否同意外，藍白也要先談攏。

她說，柯建銘對於議程有其觀察及推估，未來在立法院的攻防，民進黨團都會步步為營，因為藍白為了反制大罷免，可能會做出破壞立法院遊戲規則等行為，必須慎防，柯建銘應該是在提醒這個層面。

此外，吳思瑤表示，近期有民眾反映台北市士林北投區出現拐騙罷免連署樣態，例如有人說這邊可簽罷免國民黨立委的連署書，但實際上卻是騙民眾來罷免她，她要呼籲戶籍在士林北投的民眾「一張都不簽」，因為士林北投沒有大罷免，反而是要「守護好立委吳思瑤」。

媒體追問，台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院裁定無保請回。北檢對此提起抗告，國民黨表示，檢方鐵了心就是要押人取供。

吳思瑤說，一切以證據為核心，藍白不要急切地斷章取義或是先下指導棋，又或者是做很多不必要的政治操作，要尊重司法人員辦案，且犯罪就是犯罪、違法就是違法，如果不違法、不犯罪，就不會怕司法，證據到哪就辦到哪。