卓榮泰指示各部會提預算解凍 侯友宜嘆：早就該送了

行政院日前提出今年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修正案覆議未果，卻未見政院將預算解凍案送至立院審議挨批，行政院長卓榮泰昨指近日會將解凍案全數送出。新北市長侯友宜今直言，解凍預算「早就該送了」，且這段期間產生的紛擾，其實沒有意義、徒增人民困擾，趕快學會放下才能造福人民。

行政院針對今年度中央政府總預算遭大幅刪減、凍結，提出覆議未果，在野黨批評行政院遲遲未將預算解凍案送至立院審議，痛批政院阻擋部會提預算解凍案，還下鄉造謠。行政院長卓榮泰昨稱，近日將1584案、約1381億解凍案全數送出，盼立法院短時間內一律解凍。

侯友宜今直言，解凍預算「早就該送了」，這本來就是應該提出的程序，這已經拖了一段時間了，他對盡快解凍樂觀其成，盼預算回歸常態，政治是一時的，最主要還是要努力做事，符合人民的期待，國家也能夠正常發展。

侯認為，這段期間所產生的紛擾，其實是沒有意義的，徒增人民困擾，應及早趕快學會放下，大家共同努力造福人民。

至於行政院公布因應美國關稅支出供應鏈的支持方案投資880億，侯說，他第一時間是對880億支持的，如果不夠還可以擴大，做該做的事情就要趕快落實，地方政府對880億如何發放到地方來，地方也可以落實執行，甚至還有產業界聲音，中央也聽到地方反映，要上下一心，不是880億問題，是如何反應業者、落實業者聲音及需求，才是一個最重要的方式。