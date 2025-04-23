影／范雲、吳沛憶呼籲完善青年基本法參與機制
民進黨立委范雲與台灣青年世代共好協會上午在立法院舉行「十八歲公民權最後一哩路 完善青年基本法參與機制」記者會，會同立委吳沛憶、多個青年團體和法律學者共同訴求教育部，應將十八歲公民權納入青年基本法版本，並完善目前青年參與機制設計不足之處。
范雲說明，目前教育部已預告《青年基本法》期滿，代表這部青年權益的保障法將於推出行政院版後，進入立法倒數計時。但他接獲許多青年代表反映，目前十八歲公民權和青年參與機制兩大面向仍有待納入與完善。
范雲解釋憲法是人民權利的保障書，目的是限制政府、給予人民權利，所以透過法律延伸憲法賦予的選舉權到18至20歲，其實是擴大對成年公民的權利保障，也符合憲法保障人民參政權的意旨。經過這幾年的持續倡議，青年獲得社會重視，民進黨才率先提出青年基本法，正是18歲公民權「再次法制化的時機」。
范雲表示民法已在2023年將成年年齡降至18歲、公投法也從2018年開始將年齡門檻定在18歲，現在青年基本法則要將18歲以上定為青年、給予參與政府政策制定及執行的權利，僅剩下最基本的選舉權未獲得保障。范雲說，透過納入18歲公民權、並規範選罷法相牴觸規定停止適用，才能最完整落實青年基本法立法目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言