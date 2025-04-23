影／范雲、吳沛憶呼籲完善青年基本法參與機制

民進黨立委范雲與台灣青年世代共好協會上午在立法院舉行「十八歲公民權最後一哩路 完善青年基本法參與機制」記者會，會同立委吳沛憶、多個青年團體和法律學者共同訴求教育部，應將十八歲公民權納入青年基本法版本，並完善目前青年參與機制設計不足之處。

范雲說明，目前教育部已預告《青年基本法》期滿，代表這部青年權益的保障法將於推出行政院版後，進入立法倒數計時。但他接獲許多青年代表反映，目前十八歲公民權和青年參與機制兩大面向仍有待納入與完善。

范雲解釋憲法是人民權利的保障書，目的是限制政府、給予人民權利，所以透過法律延伸憲法賦予的選舉權到18至20歲，其實是擴大對成年公民的權利保障，也符合憲法保障人民參政權的意旨。經過這幾年的持續倡議，青年獲得社會重視，民進黨才率先提出青年基本法，正是18歲公民權「再次法制化的時機」。