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解凍報告如作文比賽根本不難 立院人士：各部會早完成

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
PTT昨晚流傳一則訊息，文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。圖／取自PTT
PTT昨晚流傳一則訊息，文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。圖／取自PTT

一張流傳在PTT的截圖，讓部會是否阻擋解凍預算報告送入立法院審議的質疑「炸鍋」。日前，國民黨立委葛如鈞質詢何時送入解凍報告，文化部長李遠面對葛的質詢，回應「太多案子，寫不完」；教育部長鄭英耀說，約需2到3周。但有立院人士表示，每個部會應都寫好解凍報告，寫解凍報告根本不是什麼事，是「寫作文比賽」。

根據一張PTT的截圖，內容指文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時，「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。」文化部政務次長王時思赴立院時證實確有文件，但這是「內部工作的提醒」。

針對各部會是否都有如截圖所述的情況，立院人士說，每個部會應該都寫好解凍報告了，只是沒有部會像文化部這麼不知道狀況，發這種通知，或是各部會沒有流出。比如以立法院內政委員會的情況來說，來拜會的部會都會被提醒，解凍報告盡快處理，盡快送入國會審議，部會都回應「正在處理」，這些都早在2月開議就已經在提醒。

該人士透露，據他了解，應是上面指示壓著，過往解凍報告不會這麼晚還沒送，「解凍報告對這些公務機關來說，根本不是什麼事情，這是寫作文比賽，早就都寫好了」。只要報告寫得合理，該排就排，解凍分幾種狀況，一種是書面報告送來就解凍，送到委員會就排案審查，有意見的、該拒絕的就處理，沒有意見就通過。

該人士提到，另一種是須在院會處理的解凍案，院會處理的又有分，是否需要排專案報告，朝野協商決定何時排專案報告。國民黨已主張延會到7月31日，時間夠用，沒有排不出來的問題。

國民黨 文化部 立法院

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