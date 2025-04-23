【重磅快評】卓榮泰不急預算解凍還預埋地雷？

文化部內部信件截圖在網路瘋傳，內容是要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」，立刻引來在野砲火。其實行政院長卓榮泰昨天已經不小心說漏嘴了，他說既然立法院這麼急，他已要求各部會解凍案一律全送出來，原來此事最不急的是卓榮泰自己。

在野黨聯手嚴審中央政府總預算，行政院不思提解凍報告、辦理追加預算，卓榮泰反而閣員下鄉宣講批評在野胡亂刪凍預算，導致政府施政停擺，為大罷免添柴加薪，加深朝野對立，政局更加動盪不安。

昨天網路流傳一張郵件截圖，內容為文化部主計處員工寄信提醒同仁，送解凍報告時，「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 」。文化部證實確有此文件，但這是「內部工作的提醒」，在野陣營則認為行政院遲遲不送解凍案，原來都是上面指示。

文化部的解釋經不起挑戰，如果是要提給立法院的報告，不管是解凍報告、工作報告，數據適時更新本來就是最基本，何須主計處再來提醒？如果報告不是早早就寫好，為何要有「確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼」的叮嚀？這不是此地無銀三百兩嗎？

如果再回顧卓榮泰昨天在立法院答詢，更能清楚事件脈絡。卓榮泰指這次凍結案共1584項，約1381億元，各部會解凍案狀況不同，很多無法達到解凍條件，所以無法送出，既然立法院這麼急，他已要求各部會一律送出，請立法院短時間內一律解凍。

關鍵字在於卓榮泰隨口說出的「立法院這麼急」，原來一直不急的行政院。如果不是必須到立法院備詢，卓榮泰恐怕也不想下令部會一律送出解凍案，能撐多久，就撐多久，最理想的狀況莫過於撐到罷免投票之後，好讓罷免藍委可以持續炒作。

但卓榮泰說他已要求部會一律送出解凍案，真的做得到嗎？行政院發言人李慧芝說出部分的真相，也不小心點出卓榮泰預埋的地雷。

李慧芝指出，卓榮泰請主計長陳淑姿試算，確認總預算案遭凍結項目共1584項、1381億元，其中「提出書面報告始得動支」的項目有1162項，「提出專案報告經審查後始得動支」共有373項，「其他特殊凍結項目」共49項，多數是違反憲法權力分立與責任政治原則，但「解凍條件窒礙難以達成」共9項，包括須修正施政計畫、變更支用項目等。

換句話說，可以提報告即可動支的項目就有1535項，佔總數的九成七，但行政院卻拿百分之三的窒礙難行項目來卡住所有凍結案，這樣說得過去嗎？為什麼可以簡單解決處理的凍結案要一直按兵不動，行政院的理由是什麼？

再者，行政院說解凍條件窒礙難以達成有9項，過去一個多月來，行政院什麼事也沒做，如今卓揆一句話就要一律送立法院，但問題還是擱在那裡，行政院又把問題全部踢回立法院，只是延續政治鬥爭，不是想繼續炒作大罷免，又是為了什麼？ 、