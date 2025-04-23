賴總統赴方濟各喪禮？吳志中：教廷有些考量還在討論

天主教教宗方濟各辭世，賴清德總統今天赴天主教在台北總主教公署設置的教宗方濟各靈堂追思。對於賴總統是否參與26日舉行的方濟各喪禮，外交部次長吳志中表示，政府全力交涉讓總統可以去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。

賴總統上午前往天主教台北總主教公署追思教宗方濟各，對於媒體詢問是否出席方濟各葬禮，賴總統並未回應。

陪同出席的吳志中表示，梵蒂岡是邦交國，找尋最適當的人、希望可以去。因為是很短的時間內且全世界都要去參加教宗的葬禮，基於時差關係，也知道教廷的一些考量，所以還在討論。

至於教廷有何種「考量」？吳志中表示，教廷有自己的國際關係，他不便替教廷回答其考量，所以「我們還在討論」。吳志中強調，政府當然全力交涉讓總統可以去，這是外交部最重要目標。

距離26日的方濟各葬禮只剩48小時，吳志中表示，壓力很大，前線外交人員都在盡全力，跟教廷協商出一個最適合前往參加教宗葬禮的人選。