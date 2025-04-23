影／環團抗議藍白立委修法讓核三廠延役 國民黨回應

恆春馬鞍山核三廠將在今年5月17日除役，國民黨、民眾黨立委聯手提出10個「核管法」修法版本送出委員會，若通過，將可依法延役。20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部前抗議藍白挾人數優勢，要讓2025非核家園破功，並點名有意參選下屆縣市首長的藍委柯志恩、謝龍介譴責草率修法，罔顧南部居民安全與權益。國民黨高雄市黨部回應尊重環團行動和訴求，但也反問缺電漲電價是否也要抗議執政黨？

南台灣廢核行動聯盟今天偕20個公民團體及第三勢力小黨，齊聚國民黨高雄市黨部前，抗議藍白立委聯手提出未經審查及討論的核管法修法版本，嚴重違法程序正義，疾呼兩黨正視核災威脅，保障南部500萬人的生命與財產安全。

現場演出核子事故意象行動劇，模擬核三廠陷入一片黑暗，警報聲大響、核廢料桶與輻射防護裝備呈現核災風險的具體想像，核安不容政治操作。

地球公民基金會董事長李根政指出，依核管法規定，延役須在除役前5至10年提出，如今早已過了申請延役的期限，下個月核三廠就要除役，藍白立委卻透過修法手段意圖讓核三廠延役。

李根政表示，核三廠運轉40年是一座老舊核電機組，加上恆春斷層經過核三廠門口，台灣是多地震國家，若延役恐增加核電外洩風險，此外，台灣尚未尋覓到核廢料最終處置場，延役產生核廢料如何處置也未充分討論，就草率送出未經審查修法版本，他呼籲藍白立委拿出專業與態度，負責任地把關核管法，正視人民生命財產安全。

地球公民基金會議題部專員林冠伶說，核三廠若延役，須歷經安全審查與設備補強，至少要7年以上才能重新掛網供電，事實上，台電2024年統計，核能僅占總發電量4.7%，卻需全民承擔極高風險與日益上升的維護成本，不安全也不經濟。

林冠伶說，老舊機組設備老化嚴重，尤其反應爐中心壓力容器長期受輻射影響，可能產生裂隙與脆化，卻無法更換，不是想延役就能延役，更重要的是，一旦發生嚴重核子事故，後果遠超過任何經濟損失。

國民黨高雄市黨部回應，對環團行動與訴求表示尊重，會將相關訴求轉知黨中央及立法院黨團作為民意參考依據，但強調核能正式被歐盟納入綠色能源標準，淨零碳排更是世界未來趨勢，對於各項意見國民黨都樂於傾聽和了解。

市黨部也說，現在中央、地方都是民進黨執政，環團是不是抗議錯對象？政府整天說要漲電價，又說不缺電，那為何要漲電價？如果未來電價漲，民生物價預計也將大漲，對外還有關稅問題來勢洶洶，未來人民生計也會越來越辛苦，是不是也要向執政黨抗議？