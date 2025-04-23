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影／環團抗議藍白立委修法讓核三廠延役 國民黨回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影

恆春馬鞍山核三廠將在今年5月17日除役，國民黨、民眾黨立委聯手提出10個「核管法」修法版本送出委員會，若通過，將可依法延役。20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部前抗議藍白挾人數優勢，要讓2025非核家園破功，並點名有意參選下屆縣市首長的藍委柯志恩、謝龍介譴責草率修法，罔顧南部居民安全與權益。國民黨高雄市黨部回應尊重環團行動和訴求，但也反問缺電漲電價是否也要抗議執政黨？

南台灣廢核行動聯盟今天偕20個公民團體及第三勢力小黨，齊聚國民黨高雄市黨部前，抗議藍白立委聯手提出未經審查及討論的核管法修法版本，嚴重違法程序正義，疾呼兩黨正視核災威脅，保障南部500萬人的生命與財產安全。

現場演出核子事故意象行動劇，模擬核三廠陷入一片黑暗，警報聲大響、核廢料桶與輻射防護裝備呈現核災風險的具體想像，核安不容政治操作。

地球公民基金會董事長李根政指出，依核管法規定，延役須在除役前5至10年提出，如今早已過了申請延役的期限，下個月核三廠就要除役，藍白立委卻透過修法手段意圖讓核三廠延役。

李根政表示，核三廠運轉40年是一座老舊核電機組，加上恆春斷層經過核三廠門口，台灣是多地震國家，若延役恐增加核電外洩風險，此外，台灣尚未尋覓到核廢料最終處置場，延役產生核廢料如何處置也未充分討論，就草率送出未經審查修法版本，他呼籲藍白立委拿出專業與態度，負責任地把關核管法，正視人民生命財產安全。

地球公民基金會議題部專員林冠伶說，核三廠若延役，須歷經安全審查與設備補強，至少要7年以上才能重新掛網供電，事實上，台電2024年統計，核能僅占總發電量4.7%，卻需全民承擔極高風險與日益上升的維護成本，不安全也不經濟。

林冠伶說，老舊機組設備老化嚴重，尤其反應爐中心壓力容器長期受輻射影響，可能產生裂隙與脆化，卻無法更換，不是想延役就能延役，更重要的是，一旦發生嚴重核子事故，後果遠超過任何經濟損失。

國民黨高雄市黨部回應，對環團行動與訴求表示尊重，會將相關訴求轉知黨中央及立法院黨團作為民意參考依據，但強調核能正式被歐盟納入綠色能源標準，淨零碳排更是世界未來趨勢，對於各項意見國民黨都樂於傾聽和了解。

市黨部也說，現在中央、地方都是民進黨執政，環團是不是抗議錯對象？政府整天說要漲電價，又說不缺電，那為何要漲電價？如果未來電價漲，民生物價預計也將大漲，對外還有關稅問題來勢洶洶，未來人民生計也會越來越辛苦，是不是也要向執政黨抗議？

市黨部重申樂於傾聽民意，但高雄南電北送、空汙日益嚴重等問題，需要凝聚共識，請停止無謂的政治鬥爭。

20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影
20多個環團今天前往國民黨高雄市黨部抗議藍白立委聯手修法讓核三廠延役。記者郭韋綺／攝影

修法 國民黨 核三廠

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