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民進黨控藍白為中共發聲：嘴巴說反共

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨、民眾黨無視中共對台極限施壓，持續和中國沆瀣一氣替中國說話，甚至又在立法院擋國安法案的誇張行徑，呼籲國人看清並抵制不保台，不支持強化國安的藍白立委。

吳崢指出，民眾黨立委劉書彬昨天在立法院上演一件不可思議的質詢，竟然公開要求中華民國行政院長卓榮泰，應該遵循中華人民共和國的「反分裂國家法」，有這種立委，還需要敵人嗎？有這種立委，台灣怎麼防範中共對台的極限施壓？

吳崢說，如果卓榮泰真的照劉書彬質詢的要求，遵循中國法律，那台灣有如兩隻手被反綁在背，打不還手。更可怕的是，如果中華民國行政體系對中共法律唯命是從，台灣不就真的變成中國的一部分，中央政府變成了區政府、省政府？這樣的要求，是嚴重自我矮化台灣政治地位。

吳崢表示，國民黨主席朱立倫宣稱「紅共」要毀滅中華民國；但同時，又看到國民黨副主席連勝文人正在中國與中共進行交流，大談合作。若中共是要毀滅中華民國的人，國民黨竟還要和中共一起合作？在過去黨國歷史教育中，這種人會被稱作是漢奸、賣國賊。

吳崢指出，連勝文在拜會中國時公開宣稱國民黨要在「九二共識」基礎上反對台獨，和中方合作，但在2019年中國國家主席習近平已明確指出，將在九二共識謀求統一的基礎上，推動一國兩制台灣方案。事態已如此清楚，連勝文還和中共大談國共合作，令人不寒而慄。

吳崢批評，藍白兩黨一邊不斷跟台灣社會說共諜滲透問題嚴重，一邊又不斷在立法院封殺立委赴中報備條款，可見藍白就是口是心非，嘴巴說反共，實際上一個在立院內要求行政院長遵守中國法律，一個派副主席、黨團總召到中國和共產黨合作。

中共 吳崢 國民黨

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