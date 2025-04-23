國安會缺席外委會挨批 綠委：依憲法不至立院報告

繼立法院司委會日前表決譴責國安會秘書長吳釗燮缺席專題報告，國安會今天再缺席外委會專題報告，藍委批漠視民意；綠委回擊，國安會非政策執行機關，不至立院報告備詢符合憲政，立委逾越法律、憲法通過議案，導致一年來亂象。

立法院司法及法制委員會21日針對「軍事審判專庭之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，國民黨籍召委吳宗憲指國安會未請假，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇認為藐視國會，臨時提案譴責吳釗燮，司委會表決6票比5票通過譴責案。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局、外交部等機關首長，報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

總統府、國安會未派員出席，國民黨籍召委黃仁表示，安排這次會議是因近期爆發多起共諜案，涉及層面之廣、層級之高令人擔憂，除國軍人員之外，更包括總統府、國安會、外交部等；令人遺憾的是，總統府及作為總統諮詢機關的國安會，拒絕派員出席專題報告會議。

黃仁指出，共諜案涉案人員中，又有總統賴清德所聘任的諮議，以及國安會秘書長吳釗燮關係密切之人，兩單位秘書長更應出席以釐清事態。

黃仁認為，總統府及國安會拒絕出席，這不僅是對民意的漠視，也是變相在隱瞞真相，企圖粉飾太平，對此感到失望、遺憾與不解，兩位應當深切檢討，並重新考量應盡義務，向全民交代。

民進黨立委王定宇則回擊，立委應依照法律行事，立法院決議也不能逾越憲法，國安會該不該來立法院備詢，不用看賴政府、蔡政府這兩任，可看馬政府那一任。

王定宇提及，依據中華民國憲法增修條文第2條第4項，及國家安全會議組織法第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及該會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

王定宇反問，立委可以找到很多偉大理由，如負責、國家安全等，但國家綱常若可以不照法律進行，任何了不起的理由都可以踰越法律跟憲法，通過違憲決議案、無效擴權案，「立法院過去一年的亂象、人民憂慮不就是來自於此嗎？」

王定宇說，所有會議都可以開，該來備詢就來備詢，但是要根據法律跟憲政。