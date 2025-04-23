快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

國安會缺席外委會挨批 綠委：依憲法不至立院報告

中央社／ 台北23日電

立法院司委會日前表決譴責國安會秘書長吳釗燮缺席專題報告，國安會今天再缺席外委會專題報告，藍委批漠視民意；綠委回擊，國安會非政策執行機關，不至立院報告備詢符合憲政，立委逾越法律、憲法通過議案，導致一年來亂象。

立法院司法及法制委員會21日針對「軍事審判專庭之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，國民黨籍召委吳宗憲指國安會未請假，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇認為藐視國會，臨時提案譴責吳釗燮，司委會表決6票比5票通過譴責案。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局、外交部等機關首長，報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

總統府、國安會未派員出席，國民黨籍召委黃仁表示，安排這次會議是因近期爆發多起共諜案，涉及層面之廣、層級之高令人擔憂，除國軍人員之外，更包括總統府、國安會、外交部等；令人遺憾的是，總統府及作為總統諮詢機關的國安會，拒絕派員出席專題報告會議。

黃仁指出，共諜案涉案人員中，又有總統賴清德所聘任的諮議，以及國安會秘書長吳釗燮關係密切之人，兩單位秘書長更應出席以釐清事態。

黃仁認為，總統府及國安會拒絕出席，這不僅是對民意的漠視，也是變相在隱瞞真相，企圖粉飾太平，對此感到失望、遺憾與不解，兩位應當深切檢討，並重新考量應盡義務，向全民交代。

民進黨立委王定宇則回擊，立委應依照法律行事，立法院決議也不能逾越憲法，國安會該不該來立法院備詢，不用看賴政府、蔡政府這兩任，可看馬政府那一任。

王定宇提及，依據中華民國憲法增修條文第2條第4項，及國家安全會議組織法第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及該會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

王定宇反問，立委可以找到很多偉大理由，如負責、國家安全等，但國家綱常若可以不照法律進行，任何了不起的理由都可以踰越法律跟憲法，通過違憲決議案、無效擴權案，「立法院過去一年的亂象、人民憂慮不就是來自於此嗎？」

王定宇說，所有會議都可以開，該來備詢就來備詢，但是要根據法律跟憲政。

國安會 法律 立法院

延伸閱讀

原定17人驟減剩7人…立院訪美團擬遊說關稅 跨黨派成員曝光

吳釗燮未請假就缺席立院共諜專報 黃國昌怒批耍官威

吳釗燮愛將涉共諜案 當年他推薦何仁傑入黨嘆：「惦惦」鄰居感到驚訝

再喊話倒閣 蔣萬安嗆：檢察官為何不搜吳釗燮辦公室？

相關新聞

零關稅是穩死的…稻作產業現陰影 台灣米怎站穩市場？

4月下旬的西南部一期稻作正要開始抽穗，台灣大糧倉的雲林縣斗南鎮，一望無際的20公頃有機田，正是斗南農會近年整合的成果。台灣農業緩慢轉型，如今再次面臨川普關稅戰挑戰。龐大稻米產業鏈是否會被動搖？在關稅保衛戰時又如何打一場團體戰，為台灣農業開拓新的出路？

為農業關稅23年後再站第一線 楊儒門如何回應酸民意見

2002年元旦，中華民國加入世界貿易組織（WTO）並開放稻米進口，白米炸彈客楊儒門為捍衛稻農生計而行動，如今美國川普政府發起對等關稅戰，再度為台灣稻農敲響警鐘，楊儒門再次為了台灣農民衝鋒陷陣。正值大罷免期間，酸民言語此起彼落，楊儒門強調，農業是台灣的命脈，是不能退讓的事情。

中市民眾黨426北上每人繳5百？ 江和樹：沒錯！買到自己的尊嚴

台中市地方傳出，426凱道集結，民眾黨各地方黨部開始動員，但要交500元，便當還可以選葷素。民眾黨中央委員、台中市議員江...

被問不知UN台人涉詐報告在忙啥？ 鄭銘謙：我在忙立法院詢答

詐騙猖狂，國民黨立委王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會詢問法務部長鄭銘謙，是否知道聯合國今年4月公布一份關於涉台詐騙的報告？鄭銘謙答詢時說，他不清楚。王鴻薇追問再忙什麼？鄭銘謙則回說，「我在忙立法院詢答」。

凍預算10月沒護照可換？馬文君批林佳龍造謠

外交部長林佳龍接受質詢，提到藍白刪凍外交部領務局預算，恐導致今年護照換發短缺20萬本，10月可能就換不到護照了，立委馬文...

卓榮泰指示各部會提預算解凍 侯友宜嘆：早就該送了

行政院日前提出今年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修正案覆議未果，卻未見政院將預算解凍案送至立院審議挨批，行政院長卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。