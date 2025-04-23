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金門設國際醫療特區遭抹紅 陳玉珍提告李正皓、王義川等人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立委王鴻薇、陳玉珍、林沛祥到台北地檢署提告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、敲鑼行動領銜人等人涉加重誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
立委王鴻薇、陳玉珍、林沛祥到台北地檢署提告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、敲鑼行動領銜人等人涉加重誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影

國民黨立委陳玉珍爭取金門成立國際醫療特區，卻遭造謠開放大陸醫師到金門，今與立委王鴻薇、林沛祥一同到台北地檢署提告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、敲鑼行動領銜人等人涉加重誹謗罪及附帶民事損害賠償。

陳玉珍表示，針對在媒體、臉書上公開造謠陳玉珍提案金門開放設立國際醫療特區是要開放給中國大陸無照醫生來台職業等言論，完全是造謠，已蒐集所有轉傳、貼造謠照片、不實評論提告。

陳玉珍說，請民進黨不管是立法委員、政論名嘴，至少要有一點法律常識，根據中華民國的憲法、兩岸人民關係條例，「國際這兩字根本不包含大陸地區」金門要做國際醫療特區，不等於也不是開放中國大陸醫師來台灣執業。金門的醫療很缺乏，我們希望大家很認真、理性來看待這件事，而不是抹紅忽視金門的醫療人權。

王鴻薇指出，為了幫大罷免加溫，名嘴、側翼、網紅造謠滿天飛，民進黨「惡意抹紅」。史書華造謠抹紅在做器官移植的羅東博愛醫院、北醫等醫院，真的非常可惡至極，今天為了政治、為了罷免，可以沒有人性到這種地步嗎？

林沛祥表示，陳玉珍的提案利益良善，想辦法找國際醫生服務偏遠地區，提案竟然被抹紅、扭曲成為完全四不像的東西。今天是為了大罷免，明天是否會為了其他政治目的，把正常的提案扭曲成政治攻擊，這些都必須禁止，因此今天在這邊提出訴訟。

罷免 金門 陳玉珍

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