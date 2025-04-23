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被壓解凍案終於要送立院 國民黨團：勿再惡整公務員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
網傳一張來自文化部內部的信件截圖，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」，遭質疑是催化大罷免。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，國民黨立委王育敏（右）、陳菁徽（左）等譴責行政院長卓榮泰，拿預算案當政治攻擊的工具，綠共政府勿再惡整公務員。記者屈彥辰／攝影
網傳一張來自文化部內部的信件截圖，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」，遭質疑是催化大罷免。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，國民黨立委王育敏（右）、陳菁徽（左）等譴責行政院長卓榮泰，拿預算案當政治攻擊的工具，綠共政府勿再惡整公務員。記者屈彥辰／攝影

網傳一張來自文化部內部的信件截圖，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」，遭質疑是催化大罷免。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰，拿預算案當政治攻擊的工具，綠共政府勿再惡整公務員

PTT昨晚流傳一張截圖，指文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時，「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。」文化部政務次長王時思赴立院時證實確有文件，但這是「內部工作的提醒」。

國民黨立委王育敏先指外交部長林佳龍聲稱外交預算被刪，導致護照印不出來，這也是謊言。她強調，民進黨就是不想讓解凍案早點排，把解凍案當成是政治攻擊的武器，何其可悲？ 執政黨一方面下鄉聲稱錢不夠，另一方面明明可排解凍案，卻私下擋著所有官員的報告，必須予以嚴厲譴責。

王育敏強調，作為在野黨，都很審慎看待這些凍結案，也一再呼籲只要送出報告，寫得合理，其實就解凍了，這是立院審查預算，行之多年。只有民進黨擔任執政黨，想拿預算案當政治攻擊的工具。今要譴責行政院，譴責卓榮泰，擋著解凍報告 不讓解凍案送出。

國民黨立委陳菁徽說，有勇氣、有良心的公務員都辛苦了，國民黨團會與公務員站在一起。過去有部長、首長利用六日下鄉宣講大造謠，被抓出許多根本沒有刪凍的預算謠言，最後又改口是口誤。過去每一年，大概3月初開始就會陸續送進解凍報告，需要報告是因為，當有些事情的執行率不夠好，需要做檢討，也才會把錢撥出，這是監督政府，否則怎麼會有就安基金被濫用的事件？民進黨已很習慣幾分鐘內就通過預算，沒有任何人去監督執行率好不好。

陳菁徽表示，她質詢衛福部長邱泰源，邱擔任過兩任立委，她把他所有砍過的預算調出來給他看，包含砍過WHO的預算、少子化的預算、防疫的預算，當時的衛福部長為陳時中，相信陳的能力比邱強，3月初一邊忙著疫情的事情，一邊陸續送進報告。邱泰源為何現在做不到？

陳菁徽指出，有位勇敢公務員實名爆料，聲稱自己是中央部會公務員，民進黨中央政府要求部會扣住所屬單位準備好的預算解凍報告，拒絕提送立法院審議，只為了讓宣講能繼續誇大在野刪預算癱瘓政府，最後標注「我是台灣人，我反綠」。卓榮泰則是緊急轉彎，送出1381億的解凍案。相信公務員早就準備好報告卻被誣賴，呼籲綠共政府不要再惡整公務員。

公務員 國民黨 文化部

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