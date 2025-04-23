朱立倫赴教宗靈堂追思 盼守護慈悲、關懷與改革精神

教宗方濟各（Pope Francis）離世，政壇今紛紛前往天主教台北總主教公署，參與方濟各靈堂追思。國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭今上午也前往靈堂追思。

朱立倫指出，方濟各教宗一生致力於推動社會公義、環境保護、宗教包容與教會改革，他不僅是全球信仰者的精神典範，更是人性尊嚴的象徵。他的慈悲與勇氣，也為信仰與人性樹立典範。

朱立倫表示，中華民國與梵諦岡長期維持深厚而堅定的邦交關係，雙方珍視在信仰自由、人道精神與國際正義上的深度連結。國民黨也將一如既往，珍惜這份友誼與信任，攜手守護共同的價值。

朱立倫說，在越來越動盪的國際局勢中，他希望與大家共同承繼教宗留下的慈悲、關懷與改革精神，讓這個世界繼續走向善與光。