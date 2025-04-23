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解凍案終要送出 國民黨：真正讓預算凍結的原來是綠共

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨批評，綠共自己擋自己，還拿凍結預算騙人民？大喊被刪預算，結果根本沒有刪除，沒人抗議又遲遲不願意提出解凍，「原來綠共才是真正讓預算凍結的人」。圖／取自國民黨臉書
國民黨批評，綠共自己擋自己，還拿凍結預算騙人民？大喊被刪預算，結果根本沒有刪除，沒人抗議又遲遲不願意提出解凍，「原來綠共才是真正讓預算凍結的人」。圖／取自國民黨臉書

行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時突公開宣示，要將全部預算解凍送立法院審議。國民黨批評，綠共自己擋自己，還拿凍結預算騙人民？大喊被刪預算，結果根本沒有刪除，沒人抗議又遲遲不願意提出解凍，「原來綠共才是真正讓預算凍結的人」。

國民黨指出，幾個月以來，綠共黨不斷針對總預算案造謠抹黑在野黨，試圖製造仇恨、為大罷免加溫，自從總統3月21日公布總預算案後，已經超過一個月。直到4月20日有中央單位公務員爆料，稱民進黨政府要求部會扣住已經準備好的預算解凍報告，卓榮泰才終於要求送出解凍案。

國民黨表示，此舉證實幾個月以來根本不是不能解凍，根本只是綠共為了自己的利益拖。延拖住凍結補助預算的是綠共、突然解封要求解凍的也是綠共，把凍結跟刪除混為一談造謠欺騙民眾的更是綠共，「將帥無能累死三軍、綠共無能累死基層」。

國民黨表示，幾個月以來，我國失去寧靜的日子、民主的價值被綠共獨裁壓在地上踐踏，第一線的公務人員、需要補助的民眾、挺身而出的正義青年都被搞得烏煙瘴氣。民眾已無法繼續忍受綠共黨的雙標司法、無下限的造謠，醜惡的獨裁嘴臉已經激怒所有人民。

國民黨細數民進黨五大離譜造謠，包括民進黨團總召柯建銘稱國防潛艦預算20億元遭全數刪除、又稱嘉義無人機研發產業園區預算遭全數刪減。內政部在臉書粉專稱警政消防預算遭刪減、外交部長林佳龍稱換發護照業務恐中斷；內政部長劉世芳造謠租金補貼有200億元被凍結等。

國民黨表示，如果民眾也受不了綠共式造謠、受不了不想解凍就擋、想解凍就立刻要求全部送件的獨裁式行政，4月26日一起上街，站出來拒絕綠共民進黨的囂張嘴臉。

國民黨 民進黨 總預算

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