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影／金門設國際醫療專區遭抹紅 陳玉珍北檢提告王義川等人

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍（右）指出金門長期缺乏醫療資源基於當地人民的醫療人權，提出「國際醫療特區」的構想，這些綠營側翼、名嘴要有基本的法律常識，依據「憲法」及「兩岸人民關係條例」，「國際」一詞並不包括「大陸地區」，因此提出的「國際醫療特區」，不是要開放大陸醫師，請大家要有基本認識。記者季相儒／攝影
國民黨立委陳玉珍（右）指出金門長期缺乏醫療資源基於當地人民的醫療人權，提出「國際醫療特區」的構想，這些綠營側翼、名嘴要有基本的法律常識，依據「憲法」及「兩岸人民關係條例」，「國際」一詞並不包括「大陸地區」，因此提出的「國際醫療特區」，不是要開放大陸醫師，請大家要有基本認識。記者季相儒／攝影

國民黨立委陳玉珍提出在金門設立國際醫療專區，卻被抹紅造謠將開放大陸醫師，今天陳玉珍前往台北地檢署遞狀控告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、「敲鑼行動」領銜人及轉傳不實訊息的網友共10人加重誹謗罪及民事訴訟。

國民黨立委陳玉珍今天在立法院黨團書記長王鴻薇、副書記長林沛祥陪同下前往遞送訴狀，陳玉珍表示綠營名嘴、立委、側翼網紅針對她提出的「金門國際醫療特區」，一再造謠抹紅誣指國民黨將開放大陸醫師來台，因此將對在政論節目發表不實言論的李正皓、王義川、在臉書PO文的網紅醫師史書華，以及在網路上轉傳不實文章的網友提起民刑事訴訟，國民黨不再姑息將全面開戰。

陳玉珍指出金門長期缺乏醫療資源基於當地人民的醫療人權，提出「國際醫療特區」的構想，這些綠營側翼、名嘴要有基本的法律常識，依據「憲法」及「兩岸人民關係條例」，「國際」一詞並不包括「大陸地區」，因此提出的「國際醫療特區」，不是要開放大陸醫師，請大家要有基本認識。

國民黨立委陳玉珍（左二）今天在立法院黨團書記長王鴻薇（右二）、副書記長林沛祥（左一）陪同下前往遞送訴狀。記者季相儒／攝影
國民黨立委陳玉珍（左二）今天在立法院黨團書記長王鴻薇（右二）、副書記長林沛祥（左一）陪同下前往遞送訴狀。記者季相儒／攝影
國民黨立委陳玉珍（圖）提出在金門設立國際醫療專區，確被抹紅造謠將開放大陸醫師，今天陳玉珍前往台北地檢署遞狀控告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、「敲鑼行動」領銜人及轉傳不實訊息的網友共10人加重誹謗罪及民事訴訟。記者季相儒／攝影
國民黨立委陳玉珍（圖）提出在金門設立國際醫療專區，確被抹紅造謠將開放大陸醫師，今天陳玉珍前往台北地檢署遞狀控告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、「敲鑼行動」領銜人及轉傳不實訊息的網友共10人加重誹謗罪及民事訴訟。記者季相儒／攝影

國民黨 醫師 陳玉珍

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