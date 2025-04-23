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參選台東縣長？侯友宜宣布饒慶鈺離開巿府團隊 一句祝福藏玄機

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜祝福饒慶鈺人生前程無可限量，人生更美麗，讓饒連忙稱是「陪陪家人、陪陪家人。」記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜祝福饒慶鈺人生前程無可限量，人生更美麗，讓饒連忙稱是「陪陪家人、陪陪家人。」記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今上午主持市政會議，會議尾聲突然提起，今日是秘書處長饒慶鈺最後一次參與市政會議。饒說，因父親年邁、身體不如以往，家又比較遠難以兼顧，因此想回家多陪陪家人。不過饒慶鈺的姊姊台東縣長饒慶鈴第二屆即將任滿，饒此時辭職返鄉引發聯想，侯祝福她人生前程無可限量，饒慶鈺連忙稱「陪陪家人、陪陪家人。」

侯友宜說，饒慶鈺在他第一任市長時，就到秘書處服務，為新北國際外交視野建構更多的國際外交空間，6年多來戰戰兢兢，為新北市在國際舞台上展現最大成果，且秘書處不但要處理國際事務外，還有很多各局處要協調溝通，其實很希望饒陪走到最後。

侯強調，每一個人不管在哪個位置或哪一天離開，不要忘了為國家為人民做事，才是最大的目標跟方向。人不可能永遠在一個位子，「只要你有想法願意用更積極正向面對人生挑戰，都會給予加油跟支持」。雖然不捨但祝福饒慶鈺人生未來的旅程，不管在哪一個路途上都能綻放光芒，並稱她永遠是團隊的一分子。

饒慶鈺則說，她離開是很想回家，想多陪陪家人，她父親年紀非常大，近年身體也不若以往。饒說侯也知道，包括市長的二哥高雄醫學大學前院長侯明鋒特別到台東幫她父親診斷，家裡比較遠難以兼顧。現在世界變化非常大，尤其國際局勢難以預測，只能祝福各位，明天開始自己就再也不是所謂捧著鐵飯碗的公務員。

侯友宜最後祝福饒人生前程無可限量，人生更美麗，饒連忙稱是「陪陪家人、陪陪家人。」至於新任秘書處長何時出爐，侯笑稱「很快。」

侯團隊其他局長們跟秘書處長饒慶鈺自拍合照。記者劉懿萱／攝影
侯團隊其他局長們跟秘書處長饒慶鈺自拍合照。記者劉懿萱／攝影

家人 饒慶鈺

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