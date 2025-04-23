吳尚雨拘提前總統府竟先解職 黃國昌：偵查被掌握事情很大條　

調查局偵辦綠營共諜案，但在調查局拘提總統府前諮議吳尚雨前，總統府先將吳尚雨職務解除，引發質疑。調查局長陳白立今天在備詢時證實未跟總統府報告，讓民眾黨立委黃國昌直呼，事情很大條，為什麼總統府掌握這麼清楚？他並揚言會追到底。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌質詢時關注共諜案，指調查局在今年2月18日發動搜索約談，2月19日將黃取榮、邱世元收押禁見，當時怕洩密，秘密進行，但為什麼總統府在調查局拘提吳尚雨以前，就知道吳尚雨有問題？陳白立回應，無所悉。

黃國昌詢問是否向總統府、秘書長潘孟安報告？陳白立回答，沒有。黃國昌質疑，所以總統府通靈？知道已經有兩個人被押了，接下來要換的吳尚雨了，趕快解除職務，解除完了以後，調查局才去拘提、才收押禁見？

黃國昌接著詢問，是否有跟鄭銘謙報告？陳白立說，沒有。聽到陳白立的說詞後，黃國昌直呼，事情很大條，為什麼調查局的偵查作為，總統府掌握這麼清楚？

黃國昌強調，司委會召委吳宗憲是檢察官，知道這件事情有多嚴重，調查局的偵辦進度被總統府清楚掌握，他一定會追到底。