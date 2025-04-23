爆解凍報告寫好先壓著 牛煦庭：為政治鬥爭 什麼都做得出來

網傳一張來自文化部內部的信件截圖，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」。相關消息一出，國民黨立委王鴻薇立即批評，證實不送解凍報告來自上級指示的質疑。國民黨立委牛煦庭批，「為了政治鬥爭，這群人什麼事都幹得出來。」

中央政府總預算爭議未解，行政院屢屢下鄉，批評在野胡亂刪凍預算，導致政府施政「窒礙難行」。不過，PTT昨晚流傳一張截圖，指文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時，「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。」文化部政務次長王時思赴立院時證實確有文件，但這是「內部工作的提醒」。

王鴻薇說，這樣流出來的訊息，坐實了質疑。長時間開議以來，行政院都不送解凍案，原來都是上面的指示。

牛煦庭說，該郵件旨在提醒文化部各單位可以送解凍案進立院了，而且要特別注意內容「不能被解讀成早早寫好的解凍報告」，數據也要「適時更新」。他就問一個問題就好，如果是剛剛寫好的報告，為何數據要更新？早在一個月前，他的辦公室就知道，「解凍報告確實都準備好了，但是⋯⋯」人在公門好修行，「話講三分」，大家「心照不宣」就好。他從不是個為難基層的人。

牛煦庭表示，但紙是包不住火的，長官們在議事堂滿口胡言、情緒勒索，講得凍結多麼可怕，結果原來是賊喊捉賊，沒有一聲令下，自己卡著報告，誰也不敢送立法院。為了政治鬥爭，這群人什麼事都幹得出來。