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林佳龍率特使團抵達史瓦帝尼 感謝僑胞熱情迎接

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍以總統特使身分率團訪問我國友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）57 歲壽誕慶典活動，林佳龍22日晚間透過社群平台表示，歷經21個小時的長途飛行，已順利抵達史瓦帝尼王國，受到史國外交部長和僑胞的熱烈歡迎，倍感親切。

林佳龍透過臉書「報平安」，表示與特使團歷經21個小時的長途飛行，已順利抵達我國友邦史瓦帝尼王國，展開為期五天的訪問，林佳龍感謝我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇的接機安排，除了感受到史瓦帝尼溫暖的氣候，史國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）也親自在機坪迎接，展現雙方深厚情誼。

林佳龍並感謝台灣僑胞的熱情歡迎，看見鄉親們的親切笑容，讓長途飛行的疲憊一掃而空，讓他直呼「有你們真好」。林佳龍也提到，特使團車隊前往下榻飯店途中，天空中還有台灣捐贈給史瓦帝尼的直升機歡迎特使團到訪。

林佳龍表示，未來幾日將展開一連串外程，包括出席史王壽誕慶典活動、見證台史雙邊重要合作計畫成果，他也將透過社群平台與國人分享這趟任務，並邀請國人一同見證台灣在國際上努力的身影。

林佳龍 直升機 社群

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