陳水扁嘆：被綠營出征 不知今夕是何夕

前總統陳水扁日前在公開演講中提出諍言，其社群媒體慘遭綠營支持者大量批評、出征，陳水扁今天發布最新圖卡表示，「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征；阿扁：不知今夕是何夕。」並附上一張他在獄中看書，面露無奈圖片。

陳水扁日前在演講中表示，不能說意見和不一樣，就是「XX同路人」。他也說，每個總統有他的做法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年朝小野大執政經驗，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。