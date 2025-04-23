美外交機構全面改組涉AIT？國務院：續評估全球布局

中央社／ 華盛頓22日專電

美國國務卿盧比歐今天宣布國務院將進行全面性改組，範圍涵蓋局處及駐外使館。早在盧比歐宣布前，美國媒體已陸續報導相關消息，中央社昨天詢問改組計畫是否涉及AIT，國務院僅回覆，將持續評估全球布局。

盧比歐（Marco Rubio）上午發布聲明表示，美國面臨巨大的挑戰，範圍涉及全球。為了落實總統川普的「美國優先」外交政策，必須讓國務院再次偉大。

他指出，在當前的規畫下，國務院「臃腫」、官僚主義嚴重，無法在新大國競爭時代執行核心外交使命。在過去15年裡，國務院規模空前擴張，成本也大幅飆升。

盧比歐說，納稅人不但沒有看到投資回報，反而發現外交成效及效率降低。龐大的官僚機構使體制更受制於激進的政治意識形態，不利推動美國核心國家利益。

盧比歐說，因此這項全面重組計畫將帶領國務院邁入21世紀，這項做法將自基層推動，從局處到大使館。地區性職能將整併以提升效能，多餘、重複設置的單位將被裁撤，與美國核心國家利益不符的非法定計畫將喊停。

他並附上新國務院架構圖，表示相關改革將於未來數月內有步驟地實施。

至於這波大動作整併是否將影響美國在台協會（AIT）編制，國務院一名發言人昨天對中央社表示，將持續評估全球布局，以確保國務院能代表美國人民，處於最佳位置來因應當代挑戰。

美中建交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，授權延續「美國人民與台灣人民之間的商務、文化及其他關係」，AIT就在這樣的背景下成立。

AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部（AIT/Washington），在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。AIT在高雄也設有分處，負責當地商業推廣、旅遊服務和新聞文化工作。

根據AIT網頁，位於內湖的美國在台協會台北辦事處（AIT/Taipei）共有超過550名職員，分屬政治組、經濟組、文化新聞組、農業組、商務組及領事組等。其中政治組長武安妮（Anny Vu）3月出任美國駐中國大使館的臨時代辦。

法新社昨天報導，國務院改組草案中的最大變動，是把美國投注外交心力的對象分成4個區域，即歐亞大陸、中東、拉丁美洲和亞太，而非洲不再獲得同等關注。

美國在加拿大的外交規模同樣會縮水，當地外交人員將「大幅減少」，美國駐渥太華大使館也會「顯著縮小規模」。（編輯：陳正健）1140422

AIT 台灣關係法 國務院 美國在台協會 華盛頓 駐美代表

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