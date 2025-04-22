林佳龍訪史瓦帝尼 史國外長、僑民接機歡迎

中央社／ 台北22日電

外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼王國，他在抵達後於社群發文表示，史國外長戴柏莉以及僑民接機，展現深厚情誼，未來幾天將展開一連串行程，包括出席史王壽誕慶典，見證台史雙邊重要合作計畫成果。

外交部長林佳龍以總統特使身分，應邀於22日至26日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲壽誕慶典活動，特使團21日晚間自台北啟程。

林佳龍今天晚間於臉書發文表示，歷經21個小時的長途飛行，順利抵達史瓦帝尼王國，展開為期5天的訪問。他感謝駐史國大使梁洪昇的接機安排，除了感受到史國溫暖的氣候，史國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）也親自在機坪迎接，展現雙方深厚情誼。

林佳龍也說，感謝台灣僑胞的熱情歡迎，看見鄉親們的親切笑容，讓長途飛行的疲憊一掃而空。特使團車隊前往下榻飯店途中，空中還有台灣捐贈給史國的直升機歡迎特使團到訪。

林佳龍表示，未來幾天將展開一連串行程，包括出席史王壽誕慶典活動、見證台史雙邊重要合作計畫成果，將透過社群平台分享這趟任務，邀請台灣民眾一同見證台灣在國際上努力的身影。

史瓦帝尼 林佳龍 社群

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