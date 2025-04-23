防共諜 政院下周提安全查核機制

對於綠營近期深陷共諜案疑雲，行政院長卓榮泰備詢時表示，行政院下周會對公務員提出一套安全查核機制，但他希望國家安全不只是行政院的工作，立院也應該從自律跟法治化來著手，所以鄭重呼籲立法院長韓國瑜，行政、立法一起努力，齊步往前走。

立院外交國防委員會今邀集國防部長顧立雄及外交部、國安會、總統府等單位專案報告。國安局報告指，中共吸收我幫派分子，要求在武力犯台時豎立五星旗擔任內應，配合發動陰謀破壞，並且蒐集國軍將官名冊、外國駐台機構等重要地點照片及座標，規畫狙擊任務。

國防部則指出，中共過往吸收對象優先針對高階幹部、情報及飛行戰管等人員，但近期發現其滲透對象已採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債。同時，中共刺蒐機密，也從國軍戰演訓、兵力整建等，擴及體能鑑測、招訓計畫等資訊，研判應係設陷誘吸官兵再逐步竊密。

國防部已擬具「陸海空軍刑法第廿四條」修正草案，現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式對敵人表示效忠，足以生軍事上之不利益者，將判處一年以上七年以下有期徒刑；全案已經呈送行政院審查，審查完竣就可送立院審議。