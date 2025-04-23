政院將提預算解凍 藍酸何必當初

行政院不滿今年度中央政府總預算遭大幅刪減、凍結，提出覆議未果，但在野黨卻遲遲未見行政院將預算解凍案送至立院審議，前天痛批政院阻擋部會提預算解凍案，「畢竟預算解凍了，還怎麼下鄉造謠？」行政院長卓榮泰昨天表示，近日會將一五八四案、約一三八一億元解凍案全數送出，請立法院短時間內一律解凍。

卓榮泰並表示，將對總預算案及財政收支劃分法修正案聲請釋憲。國民黨立法院黨團則表示「早知今日，又何必當初？」

國民黨團批評，從二月開議起算至今，總預算解凍已延宕超過八十天之久，行政部門也都不積極與立院溝通，官員甚至造謠賣慘，就是不提解凍；如今解凍案要全數送，坐實民進黨就是利用國家預算操弄輿論、撕裂社會，不顧民生社稷，只想為大惡罷加柴添火，「民眾權益受損，行政院、民進黨要負最大責任」。

針對外交部宣稱護照因預算遭刪而將用罄，國民黨團書記長王鴻薇也批數量不對，外交部長林佳龍自曝其短。王鴻薇批評，國人都需繳交規費，外交部負責核發，從預算書來看，該給的預算都有給，外交部宣稱採購一八五萬本護照，實際上標案僅有一八○萬本，無論如何都是不夠，這不就是外交部預估錯誤？

外交部回應，去年護照發行本數就已動用安全庫存，因此早在今年預算遭刪減前，去年九月即以今年度預算名義保守採購一八○萬本護照，二月已首批交貨；經評估，今年護照核發需求約二○九萬本，並編列相應預算，不過因編列的九億九千萬元遭通刪一成後，僅剩八億八千萬元，導致僅能採購一八五萬本空白護照，其餘不足的廿四萬本護照需求只能以安全庫存因應，也導致庫存量不足，無法因應其他臨時狀況。

對於行政院遲未將解凍案送至立院，遭在野批評「方便造謠」，卓揆解釋，並非行政院有任何要求，是解凍案在各部會狀況不同，很多機關無法達到解凍條件。行政院發言人李慧芝進一步解釋，過去一個月之所以無法提出解凍案，是因立法院始終未提供總預算案刪除數與凍結數，為讓機關正常運作，近日就將解凍案全數送立院拼解凍，同時也會聲請釋憲，財劃法也會一併提出，尋求憲政救濟。

軍公教加薪 五月入帳

總統府三月公布今年度中央政府總預算，朝野立委關注軍公教加薪百分之三何時入帳。行政院長卓榮泰昨在立院備詢時表示，五月就會入帳。