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冷眼集／民進黨「戰狼」化 意見不同就辱罵

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨近期吹起一股「戰狼風」，對內向在野黨逞口舌之快。左起立院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
民進黨近期吹起一股「戰狼風」，對內向在野黨逞口舌之快。左起立院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

民進黨近期吹起一股「戰狼風」，但並非因應國際經貿新局，對外據理力爭，而是對內向在野黨逞口舌之快。前有立院黨團總召柯建銘稱不同意大罷免者全是共諜，因言論太過偏激，連黨團內都示意要柯休息一陣子；孰料，內政部長劉世芳、民進黨團幹事長吳思瑤馬上接棒，接連失言事件，凸顯民進黨為了大罷免，正走上極端路線。

吳思瑤以「死阿陸仔」稱呼對岸，該詞彙不僅帶有貶義，且敵視意味濃厚，言下之意，民進黨不只反中共，也反中國大陸人民，透露出「逢中必反」本質，完全感受不到賴政府宣稱支持兩岸健康有序交流的主張。

劉世芳失言問題則更嚴重，身為國內政黨主管機關首長，出席民進黨舉辦的政治宣講已為人詬病，竟還公然指控在野黨是「吃台灣米，當中國鬼」，出言不遜行徑，根本視行政中立於無物。

劉世芳「戰狼」上身，早非頭一遭，對國民黨更是沒在客氣；日前對於國民黨號召民眾包圍北檢，她即直稱警方會傳喚國民黨主席朱立倫、國民黨立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃。

號稱八萬的警察大軍，雖歸屬內政部管轄，但內政部負責的是治安政策，至於案件的指揮偵辦，並非內政部長職權；朱立倫等人是否違法，能夠指揮警方查辦的是檢察官，劉世芳恐有違法下指令之嫌。

民進黨籍的前總統陳水扁近日才語重心長表示，民主不能因為立場不同，就說對方是「ＸＸ同路人」，沒想到民進黨要角們非但沒聽進去，反而變本加厲，只要不支持民進黨，動輒會被扣上「死阿陸仔」、「中國鬼」紅帽子。

民進黨經常把「民主，民主，人民作主」掛在嘴邊，但如今看來，「人民作主」似乎已成「民進黨作主」，只要意見不同，就可能遭民進黨辱罵。

劉世芳 吳思瑤 國民黨 柯建銘 民進黨 陳水扁

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