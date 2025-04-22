回應藍委質疑 外交部：若護照庫存不足難因應臨時狀況

國民黨立委接力質疑外交部所謂預算遭刪除一成，導致護照發放年底將出問題；外交部晚間回應，去年護照發行本數就已動用安全庫存，因此早在今年預算遭刪減前、去年9月，即以今年度預算名義保守採購180萬本護照；經評估，今年護照核發需求約209萬本，並編列相應預算，不過因編列的9.9億元遭通刪10%後，僅剩8.8億元，導致僅能採購185萬本空白護照，其餘不足的24萬本護照需求只能以安全庫存因應，也導致庫存量不足，無法因應其他臨時狀況。

外交部指出，國人去年申請護照的數量逾當年採購量，已先用安全庫存因應；同時，領務局在去年9月提前辦理今年度護照採購作業，由於當時還未知今年度的法定預算數，因此先保守採購180萬本空白護照，這批護照已於今年2月完成首批交貨，供2025年核發護照所需，之後再視今年度法定預算金額辦理採購不足的護照數量。

外交部表示，為確保護照核發滿足國人需求，領務局除每年採購一定數量的新護照外，也會準備一定數量的安全庫存，以備不時之需；而護照製造過程複雜，需預留作業時間，領務局每年都是推估備貨和提前跨年度採購。

外交部表示，經評估今年的護照核發需求約209萬本，並編列相應預算9.9億元，遭立院通刪一成後只剩8.8億元，能製作的護照數量為185萬本，與原本預估需求還短缺24萬本。

外交部表示，一本空白護照的直接成本是473.77元，包含「空白護照」成本407.5元，及「薄型防偽膠膜」66.27元。

至於立委質疑，民眾申請護照的規費為1300元，遠超空白護照成本。

外交部指出，護照規費屬政府規費收入，每年均全數上繳國庫，無法留用採購空白護照；且申請護照1300元的規費，是依據規費法規定，包含直接和間接成本，直接成本如空白晶片護照印製成本、薄型防偽膠膜、晶片、處理人力、護照製發軟硬體的購置及維護等費用，間接成本則如辦公室水電、通訊及郵資等費用，外交部依同法將規費函報規費主管機關財政部同意，並送立法院備查後公告為現今的晶片護照規費為1300元。

外交部表示，2012年時曾評估當時護照直接與間接成本為1333.51元，自2013年起將每本護照規費調整為1300元，已經十多年沒調整，近年原物料及國際運送成本提高，基本工資調漲，護照成本已高過規費金額。