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為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

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為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目「志聖鮮思」與台大政治系兼任助理教授陳麒安，討論川普關稅以及台灣政治議題。陳麒安指出，民進黨現在敢這麼大動作打壓在野黨，就是因為美國總統川普當政，都在處理關稅，沒時間管別國的民主自由。

針對川普對等關稅，陳麒安強調，國際貿易本質是比較利益，東南亞後進國家勞力便宜，廠商尋求利益最大化本就該往這些地方設廠。美國目前收入來源主要是服務貿易、智慧財產權貿易，包括迪士尼電影、影音串流平台等在內，這也是國際貿易中獲利最大的一塊。川普希望製造業回流，但製造業的利潤很低，支持美國經濟基礎的絕不會是賺代工差價，川普沒有考量此問題。

陳麒安續指，目前行政院推出880億補助應對關稅衝擊，其中農業補貼佔很大一部分。然而疫情前，中國大陸是台灣農漁產品主要出口市場，後來兩岸關係緊張慢慢下降，現在則以美國為最大。但民進黨政府並沒有特別開發美國市場，純粹只是因為大陸出口下降使然。現在居第一的對美出口的數量，其實與過往第二名時的數量並沒有相差太多。農民、漁民在過去兩岸關係緊張已經受到很大衝擊，現在關稅問題又使其再度遭殃。

何志勇批評，行政院880億產業支持方案雖於昨日公布細節，但其實如安定就業等內容仍然模糊，研發補助也要過很久才會有效果，緩不濟急；開拓多元市場更荒謬，因為現在執政黨就是單押美國，跟著美國腳步走，怎麼會有自己的市場選項？

何志勇感嘆，全世界為川普關稅焦頭爛額，台灣卻忙於政治鬥爭。他也提醒，別忘了川普是反對貿易對象透過政府補貼來「作弊」，台灣政府880億中就有180億用來支持與補貼農產品出口，豈不是和川普唱反調？

陳麒安認為，川普在國際政治上也不在乎自由民主等價值，因此也不會如過往美國施壓其他國家提高民主、人權等道德理念。而正是川普政府目前這段空窗期，民進黨最近才敢這麼大力道搞政治鬥爭，甚至用司法力量追殺在野黨，大舉羈押、傳喚罷綠團體，甚至是藍營政黨人士。

清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目「志聖鮮思」與台大政治系兼任助理教授陳麒安，討論川普關稅以及台灣政治議題。圖／「志聖鮮思」提供
清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目「志聖鮮思」與台大政治系兼任助理教授陳麒安，討論川普關稅以及台灣政治議題。圖／「志聖鮮思」提供

何志勇 川普 民進黨 罷免 賴清德 關稅

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