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劉世芳批白營「中國鬼吃台灣米」牛煦庭：台灣米恐沒得吃

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
內政部長劉世芳上月29日下鄉宣講，指民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，但今天改口說她不是指民眾黨。聯合報系資料照
內政部長劉世芳上月29日下鄉宣講，指民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，但今天改口說她不是指民眾黨。聯合報系資料照

內政部長劉世芳民眾黨「吃台灣米要當中國鬼」，今於立院備詢時遭民眾黨立委抗議。國民黨立委牛煦庭批評，民進黨治國無能，盡搞意識形態，賴清德總統對美零關稅衝擊台灣農業，到時連台灣米都沒得吃；國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，堂堂內政部長如此辱罵在野黨，早已不適任。

劉世芳日前下鄉宣講時，批民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，這種政黨台灣不需要；民進黨團幹事長吳思瑤今記者會也批，去年4月26日是國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委赴中的日子，今年426難道是擁抱「死阿陸仔（死大陸人）」的周年紀念嗎？

牛煦庭批評，現在國事紛亂如麻，美國對等關稅陰影籠罩，民進黨治國無能，卻還用意識形態轉移焦點，賴清德現在對美國提出從零關稅開始談起，未來恐帶來農業衝擊，大量美國農產品傾銷，到時連台灣米都沒得吃，國家此情況真的輪不到這群人噴政治口水，請想想國內民生和經濟。

王鴻薇也說，堂堂內政部長去如此辱罵在野黨，把八席立委當塑膠？是不是為了讓賴清德總統高興而渾然忘我？劉世芳早已不適任；吳思瑤身為黨團幹部居然講出這種話，可能真的想幫自己的二階連署加溫。

劉世芳 吳思瑤 國民黨 民眾黨 民進黨 牛煦庭 王鴻薇 美國 賴清德 關稅

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