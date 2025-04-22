劉世芳批白營「中國鬼吃台灣米」牛煦庭：台灣米恐沒得吃

內政部長劉世芳批民眾黨「吃台灣米要當中國鬼」，今於立院備詢時遭民眾黨立委抗議。國民黨立委牛煦庭批評，民進黨治國無能，盡搞意識形態，賴清德總統對美零關稅衝擊台灣農業，到時連台灣米都沒得吃；國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，堂堂內政部長如此辱罵在野黨，早已不適任。

劉世芳日前下鄉宣講時，批民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，這種政黨台灣不需要；民進黨團幹事長吳思瑤今記者會也批，去年4月26日是國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委赴中的日子，今年426難道是擁抱「死阿陸仔（死大陸人）」的周年紀念嗎？

牛煦庭批評，現在國事紛亂如麻，美國對等關稅陰影籠罩，民進黨治國無能，卻還用意識形態轉移焦點，賴清德現在對美國提出從零關稅開始談起，未來恐帶來農業衝擊，大量美國農產品傾銷，到時連台灣米都沒得吃，國家此情況真的輪不到這群人噴政治口水，請想想國內民生和經濟。

王鴻薇也說，堂堂內政部長去如此辱罵在野黨，把八席立委當塑膠？是不是為了讓賴清德總統高興而渾然忘我？劉世芳早已不適任；吳思瑤身為黨團幹部居然講出這種話，可能真的想幫自己的二階連署加溫。