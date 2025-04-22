接見以色列國會議員訪團 蕭美琴：結合民間強化國安

副總統蕭美琴今天接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）訪問團時表示，台灣處於複雜的地緣政治環境，「我們致力於自我防衛，並持續投入更多資源，希望結合民間部門的創新能力，共同強化國家安全」。

蕭美琴致詞時表示，雖然台灣與以色列沒有正式的外交關係，但雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，政府各領域間的交流也日益頻繁，這些都非常有意義。她也要感謝以色列國會長期支持台灣有意義的參與國際事務。

蕭美琴提到，很高興台灣與以色列在科技合作、教育交流及經貿等領域簽訂一系列合作協議，加深彼此的連結。許多台灣人很欽佩以色列「新創之國」的精神，以色列對科技和創新的投入，不僅讓國家繁榮，也強化了國家的安全。

蕭美琴表示，台灣也處於複雜的地緣政治環境，「我們致力於自我防衛，並持續投入更多資源，希望結合民間部門的創新能力，共同強化國家安全」。蕭美琴也強調，台灣有許多地方可以向以色列學習，最重要的是，「我們都致力於維持印太區域的和平與穩定，期盼兩國未來有更多的合作機會」。

總統府表示，杜伯斯基訪團包括以色列國會議員賓荷莉（Meirav Ben Ari）、賓巴拉克（Ram Ben Barak）、塞加洛維茨（Yoav Segalovitz）等，由外交部次長陳立國、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）陪同，前來總統府拜會蕭美琴。