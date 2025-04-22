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原本印180萬本護照預算剩1.58億 吳志中：預估修為209萬本

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部預算遭立法院刪凍後，傳出護照存量短缺20萬本。歐新社
外交部預算遭立法院刪凍後，傳出護照存量短缺20萬本。歐新社

外交部預算遭立法院刪凍後，傳出護照存量短缺20萬本，國民黨立委徐巧芯今在立法院總質詢時說，扣掉印製180萬本護照的7.3億元，外交部印製護照的預算還有1.58億元，就算這樣還不夠，還能動用第二預備金支應，她質疑外交部沒算清楚就胡講；行政院長卓榮泰稱，成本或許在，但要來做這項工作的業務費（包含人事費）都被刪減了。

外交部長林佳龍今赴立法院外交國防委員會報告業務，談到外交部預算遭立法院凍結，導致業務執行產生困難；外交部領務局代理局長陳尚友昨在立法院外交及國防委員會指出，以現有核發數推估年度需求，「依照這樣的速度來看，今年大約短缺15到20萬本」，10月份後安全存量吃緊，領務局可能提前展開招標工作來因應。

立法院年初統刪外交部一般事務費10%，與護照製作相關的「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元；陳尚友1月表示，刪減後預算能購買的空白護照為185萬本，低於預估數量209萬，10月後恐面臨安全存量吃緊。

外交部政務次長吳志中今卻在接受徐巧芯質詢時說，是這個月才將今年度護照預計發行數由原本的185萬本上修為209萬本；因為1月到4月使用護照量70多萬本，據此預估今年會使用到209萬本。

吳志中證實，外交部2023年元編列6億元印製130萬本預算，後來不足所以追加，最終印製348萬本；徐巧芯補充，外交部加印護照的經費由二備金支出9.2億元，不是從外交部業務費勻支。

徐巧芯指出，外交部去年預估要印製185萬本護照，也在本月順利以7.3億元決標；而與護照製作相關的「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元後，還有8.9億元，在支出印製護照的7.3億元後，還剩下1億多元。

徐巧芯質疑，一本護照成本400多元，算下來還有39萬本可印；外交部根本沒有算清楚就胡講。

卓榮泰回應，他一再強調，很多預算本身被刪除，或許不足以影響本身，但業務費被刪除後，影響執行；很多業務費被刪除，要來做這項工作的費用甚至包含人事費都被刪除。

徐巧芯質疑，外交部說印不出來，實際上剩下1.58億元，此外，即便真的不足，還有第二預備金。

外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會表示，領事事務局依據疫後近2年的護照核發量，預估今年將核發209萬本護照，但預算遭通刪後僅能支應購買185萬本空白護照，領務局將以依往例存控至少50萬本安全存量因應，確保民眾出國旅行權益。

蕭光偉表示，疫情趨緩後，民眾出國及申請護照需求暴增，今年護照申請需求雖較緩和，但1月1日至4月18日已核發逾72萬本護照。

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