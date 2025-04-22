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政院大轉彎將全送解凍案 國民黨團：早知今日何必當初

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照

行政院卓榮泰今在立法院備詢時突公開宣示，要將全部預算解凍送立法院審議。國民黨立法院黨團表示，早知今日又何必當初？從預算完成審議以來就不積極與立院溝通，甚至官員造謠賣慘，就是不提解凍；如今解凍案要全數送，也證實不送解凍案是府院黨最高層下令，若民眾權益受損，行政院、民進黨要負最大責任。

國民黨團說明，今年度中央政府總預算案從2月開議起算至今，延宕超過80天之久，如果有任何總預算窒礙難行之處，行政院、民進黨要負起最大責任。卓榮泰今突然下令將1584項解凍案送入立法院，坐實之前行政院不送解凍案就是來自府院黨最高層下令，更坐實民進黨就是利用國家預算操弄輿論、撕裂社會，不顧民生社稷，只想為大惡罷加柴添火。

國民黨團還批，行政院自立法院完成預算審議以來，不思積極與立法院溝通，選擇由部會首長發動大肆造謠賣慘，就是不把預算解凍案送交立法院審議，如此刻意延宕預算解凍，卓榮泰要負起完全責任，並向因行政院惡意杯葛導致權益受損的民眾公開道歉。

國民黨團表示，預算解凍案未來若依法送至立法院，國民黨團將依法審理，嚴格為納稅人把關，並嚴查行政院執行預算是否有弊端後，予以解凍放行，在興利除弊前提下，監督政府回歸正軌，為民把關。

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